https://ria.ru/20250723/putin-2030887697.html

Путин подписал закон о центрах обработки данных

Путин подписал закон о центрах обработки данных - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал закон о центрах обработки данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о центрах обработки данных (ЦОДах), которым, в том числе закрепляются полномочия Минцифры по ведению реестра... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:47:00+03:00

2025-07-23T16:47:00+03:00

2025-07-23T16:47:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о центрах обработки данных (ЦОДах), которым, в том числе закрепляются полномочия Минцифры по ведению реестра дата-центров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вводит понятие "центр обработки данных", под которым понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных. Законом закрепляются полномочия Минцифры России по ведению реестра ЦОД, расположенных на территории Российской Федерации. Правила формирования такого реестра, требования к владельцам ЦОД, состав сведений, включаемых в реестр, и порядок работы с ними будут устанавливаться правительством РФ. Для ЦОДов, включенных в реестр, установлен запрет размещать майнинговую инфраструктуру и осуществлять майнинг цифровой валюты. Законом также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ и в приграничных регионах, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250703/putin-2026985728.html

https://ria.ru/20250701/rossija-2026409250.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин