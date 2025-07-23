Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о центрах обработки данных - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030887697.html
Путин подписал закон о центрах обработки данных
Путин подписал закон о центрах обработки данных - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон о центрах обработки данных
Президент России Владимир Путин подписал закон о центрах обработки данных (ЦОДах), которым, в том числе закрепляются полномочия Минцифры по ведению реестра... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:47:00+03:00
2025-07-23T16:47:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о центрах обработки данных (ЦОДах), которым, в том числе закрепляются полномочия Минцифры по ведению реестра дата-центров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вводит понятие "центр обработки данных", под которым понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных. Законом закрепляются полномочия Минцифры России по ведению реестра ЦОД, расположенных на территории Российской Федерации. Правила формирования такого реестра, требования к владельцам ЦОД, состав сведений, включаемых в реестр, и порядок работы с ними будут устанавливаться правительством РФ. Для ЦОДов, включенных в реестр, установлен запрет размещать майнинговую инфраструктуру и осуществлять майнинг цифровой валюты. Законом также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ и в приграничных регионах, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250703/putin-2026985728.html
https://ria.ru/20250701/rossija-2026409250.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о центрах обработки данных

Путин подписал закон о дата-центрах, закрепляющий полномочия Минцифры

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о центрах обработки данных (ЦОДах), которым, в том числе закрепляются полномочия Минцифры по ведению реестра дата-центров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вводит понятие "центр обработки данных", под которым понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют
3 июля, 16:54
Законом закрепляются полномочия Минцифры России по ведению реестра ЦОД, расположенных на территории Российской Федерации.
Правила формирования такого реестра, требования к владельцам ЦОД, состав сведений, включаемых в реестр, и порядок работы с ними будут устанавливаться правительством РФ.
Для ЦОДов, включенных в реестр, установлен запрет размещать майнинговую инфраструктуру и осуществлять майнинг цифровой валюты.
Законом также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ и в приграничных регионах, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В России установили особый порядок обработки данных сотрудников спецслужб
1 июля, 00:27
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала