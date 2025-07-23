https://ria.ru/20250723/putin-2030887128.html
Путин подписал закон об усилении контроля за международными автоперевозками
Путин подписал закон об усилении контроля за международными автоперевозками - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон об усилении контроля за международными автоперевозками
Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запрещает выезд из РФ... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:45:00+03:00
2025-07-23T16:45:00+03:00
2025-07-23T16:45:00+03:00
авто
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владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запрещает выезд из РФ иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, иностранные перевозчики с транспортными средствами массой свыше 12 тонн обязаны оплачивать проезд по платным дорогам и вносить компенсацию за ущерб дорожному покрытию. Без оплаты выезд с территории России будет запрещен. Документ также устанавливает порядок резервирования даты и времени прибытия грузовиков, используемых в международных автомобильных перевозках, для пересечения государственной границы РФ. Резервировать время для пересечения границы перевозчики должны через личный кабинет в государственной информационной системе. Это поможет сократить очереди и упорядочить процесс. Также законом вводится понятие "диагностика автомобильной дороги" - оценка ее технического состояния. Порядок диагностики будет устанавливать Минтранс РФ. Кроме того, закон вводит временный мораторий - с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года - на осуществление весогабаритного контроля в отношении автобусов, используемых для лицензируемой деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц, сведения о государственных регистрационных номерах которых включены в реестр лицензий. Информация об этих транспортных средствах теперь автоматически передается через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральную информационную систему, отвечающую за оформление спецразрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки.
https://ria.ru/20250723/putin-2030880562.html
https://ria.ru/20250716/perevozki-2029584183.html
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авто, россия, владимир путин
Авто, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за международными автоперевозками
Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными перевозчиками
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запрещает выезд из РФ иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, иностранные перевозчики с транспортными средствами массой свыше 12 тонн обязаны оплачивать проезд по платным дорогам и вносить компенсацию за ущерб дорожному покрытию. Без оплаты выезд с территории России
будет запрещен.
Документ также устанавливает порядок резервирования даты и времени прибытия грузовиков, используемых в международных автомобильных перевозках, для пересечения государственной границы РФ. Резервировать время для пересечения границы перевозчики должны через личный кабинет в государственной информационной системе. Это поможет сократить очереди и упорядочить процесс.
Также законом вводится понятие "диагностика автомобильной дороги" - оценка ее технического состояния. Порядок диагностики будет устанавливать Минтранс РФ.
Кроме того, закон вводит временный мораторий - с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года - на осуществление весогабаритного контроля в отношении автобусов, используемых для лицензируемой деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц, сведения о государственных регистрационных номерах которых включены в реестр лицензий.
Информация об этих транспортных средствах теперь автоматически передается через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральную информационную систему, отвечающую за оформление спецразрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки.