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Путин подписал закон о развитии синдицированного кредитования - РИА Новости, 23.07.2025
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16:42 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030885716.html
Путин подписал закон о развитии синдицированного кредитования
Путин подписал закон о развитии синдицированного кредитования - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон о развитии синдицированного кредитования
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:42:00+03:00
2025-07-23T16:42:00+03:00
экономика
россия
никита чаплин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных проектов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон регулирует отношения, связанные с заключением соглашения о финансировании участия в синдицированном кредите (субучастие). Механизм субучастия позволит организаторам синдиката продавать свою долю или передавать часть риска внешним участникам. Этот механизм, согласно сопроводительным документам, позволит нарастить объемы кредитования, необходимые в том числе для реализации новых инвестпроектов и поддержки российской экономики в сложившихся условиях, когда компаниям стало сложнее привлекать банковское финансирование. Кроме того, участником синдиката кредиторов смогут выступать не только специализированные общества проектного финансирования, но и специализированные финансовые общества. Специализированное общество теперь вправе выступать участником такого синдиката по договору синдицированного кредита (займа), а также может быть стороной соглашения о субучастии, в том числе внешним участником. Закон также регулирует вопросы, касающиеся перехода прав и обязанностей участника синдиката кредиторов к внешнему участнику и прекращения обязательств перед таким участником, а также заключения межкредиторских соглашений между внешними участниками. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Его принятие - важный шаг в развитии финансового рынка и улучшении инвестиционного климата в России, говорил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, упрощение процедур и четкое регулирование отношений между участниками синдиката и внешними кредиторами создаст дополнительные гарантии для инвесторов. Чаплин отмечал, что закон способствует и интеграции российского финансового рынка в международные стандарты, что важно для привлечения зарубежных инвестиций.
https://ria.ru/20250301/rossija-2002378171.html
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экономика, россия, никита чаплин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Никита Чаплин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о развитии синдицированного кредитования

Путин подписал закон, стимулирующий развитие синдицированного кредитования

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных проектов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон регулирует отношения, связанные с заключением соглашения о финансировании участия в синдицированном кредите (субучастие). Механизм субучастия позволит организаторам синдиката продавать свою долю или передавать часть риска внешним участникам.
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Этот механизм, согласно сопроводительным документам, позволит нарастить объемы кредитования, необходимые в том числе для реализации новых инвестпроектов и поддержки российской экономики в сложившихся условиях, когда компаниям стало сложнее привлекать банковское финансирование.
Кроме того, участником синдиката кредиторов смогут выступать не только специализированные общества проектного финансирования, но и специализированные финансовые общества. Специализированное общество теперь вправе выступать участником такого синдиката по договору синдицированного кредита (займа), а также может быть стороной соглашения о субучастии, в том числе внешним участником.
Закон также регулирует вопросы, касающиеся перехода прав и обязанностей участника синдиката кредиторов к внешнему участнику и прекращения обязательств перед таким участником, а также заключения межкредиторских соглашений между внешними участниками.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Его принятие - важный шаг в развитии финансового рынка и улучшении инвестиционного климата в России, говорил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, упрощение процедур и четкое регулирование отношений между участниками синдиката и внешними кредиторами создаст дополнительные гарантии для инвесторов.
Чаплин отмечал, что закон способствует и интеграции российского финансового рынка в международные стандарты, что важно для привлечения зарубежных инвестиций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам
13 февраля, 21:12
 
ЭкономикаРоссияНикита ЧаплинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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