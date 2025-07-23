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Путин разрешил ФСБ создавать следственные изоляторы - РИА Новости, 23.07.2025
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16:37 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030884067.html
Путин разрешил ФСБ создавать следственные изоляторы
Путин разрешил ФСБ создавать следственные изоляторы - РИА Новости, 23.07.2025
Путин разрешил ФСБ создавать следственные изоляторы
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы, а также о возвращении в ведение спецслужбы СИЗО центрального... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:37:00+03:00
2025-07-23T16:37:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы, а также о возвращении в ведение спецслужбы СИЗО центрального подчинения ФСИН России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, решение о создании, реорганизации и ликвидации следственных изоляторов органов федеральной службы безопасности принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Органы ФСБ получат дополнительные полномочия, в частности, они смогут определять требования к помещениям для свиданий в СИЗО, доставке, конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, порядку участия в следственных действиях и судебном разбирательстве. Подчеркивалось, что закон направлен на повышение эффективности деятельности органов ФСБ России и предусматривает передачу с 1 января 2026 года в ведение спецслужбы следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН России.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Путин разрешил ФСБ создавать следственные изоляторы

Путин подписал закон о праве ФСБ создавать СИЗО

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы, а также о возвращении в ведение спецслужбы СИЗО центрального подчинения ФСИН России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, решение о создании, реорганизации и ликвидации следственных изоляторов органов федеральной службы безопасности принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Органы ФСБ получат дополнительные полномочия, в частности, они смогут определять требования к помещениям для свиданий в СИЗО, доставке, конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, порядку участия в следственных действиях и судебном разбирательстве.
Подчеркивалось, что закон направлен на повышение эффективности деятельности органов ФСБ России и предусматривает передачу с 1 января 2026 года в ведение спецслужбы следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН России.
Здание ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)
3 апреля, 01:40
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
 
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