https://ria.ru/20250723/putin-2030884067.html

Путин разрешил ФСБ создавать следственные изоляторы

Путин разрешил ФСБ создавать следственные изоляторы - РИА Новости, 23.07.2025

Путин разрешил ФСБ создавать следственные изоляторы

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы, а также о возвращении в ведение спецслужбы СИЗО центрального... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:37:00+03:00

2025-07-23T16:37:00+03:00

2025-07-23T16:37:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве ФСБ создавать свои следственные изоляторы, а также о возвращении в ведение спецслужбы СИЗО центрального подчинения ФСИН России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, решение о создании, реорганизации и ликвидации следственных изоляторов органов федеральной службы безопасности принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Органы ФСБ получат дополнительные полномочия, в частности, они смогут определять требования к помещениям для свиданий в СИЗО, доставке, конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, порядку участия в следственных действиях и судебном разбирательстве. Подчеркивалось, что закон направлен на повышение эффективности деятельности органов ФСБ России и предусматривает передачу с 1 января 2026 года в ведение спецслужбы следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН России.

https://ria.ru/20250403/fsb-2008563922.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество