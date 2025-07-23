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Путин назвал борьбу с кибермошенниками одной из актуальных задач
Путин назвал борьбу с кибермошенниками одной из актуальных задач - РИА Новости, 23.07.2025
Путин назвал борьбу с кибермошенниками одной из актуальных задач
Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:33:00+03:00
2025-07-23T16:33:00+03:00
2025-07-23T16:34:00+03:00
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Борьба с кибермошенниками остается одной из актуальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин."Одной из актуальных задач является и остается борьба с кибермошенниками. (Глава Минцифры - ред.) Максут Игоревич (Шадаев - ред.), знаю, что вы предлагаете ряд новых сервисов для решения этих проблем", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
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владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин назвал борьбу с кибермошенниками одной из актуальных задач
Путин: борьба с кибермошенничеством остается актуальной задачей