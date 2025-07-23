https://ria.ru/20250723/putin-2030868473.html

Путин разрешил белорусам участвовать в российских выборах

Путин разрешил белорусам участвовать в российских выборах - РИА Новости, 23.07.2025

Путин разрешил белорусам участвовать в российских выборах

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:44:00+03:00

2025-07-23T15:44:00+03:00

2025-07-23T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, а также об аналогичном праве россиян в соседней республике, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно протоколу, граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Документ вносит изменения в договор между двумя странами о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Законом ратифицируется протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года. Документ на ратификацию в Госдуму внес Путин.Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства. Он подчеркнул, что важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей. По словам Володина, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.

https://ria.ru/20250703/svyazi-2026930585.html

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