https://ria.ru/20250723/putin-2030821297.html
Володин рассказал о разговоре с Путиным
Володин рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 23.07.2025
Володин рассказал о разговоре с Путиным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:59:00+03:00
2025-07-23T12:59:00+03:00
2025-07-23T14:02:00+03:00
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю сессию Госдумы. "Прежде чем начать этот разговор, хочу вам передать слова благодарности за работу, а также пожелания успехов от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я разговаривал перед началом заседания, и он подчеркнул, что очень важно, чтобы Дума вот этот темп набранный не теряла и, конечно, сделала всё для того, чтобы на основе консолидации строилась работа", - сказал Володин в ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании.
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о разговоре с Путиным
Володин: Путин передал слова благодарности депутатам ГД