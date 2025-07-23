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Володин рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 23.07.2025
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12:59 23.07.2025 (обновлено: 14:02 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/putin-2030821297.html
Володин рассказал о разговоре с Путиным
Володин рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 23.07.2025
Володин рассказал о разговоре с Путиным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:59:00+03:00
2025-07-23T14:02:00+03:00
политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю сессию Госдумы. "Прежде чем начать этот разговор, хочу вам передать слова благодарности за работу, а также пожелания успехов от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я разговаривал перед началом заседания, и он подчеркнул, что очень важно, чтобы Дума вот этот темп набранный не теряла и, конечно, сделала всё для того, чтобы на основе консолидации строилась работа", - сказал Володин в ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании.
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о разговоре с Путиным

Володин: Путин передал слова благодарности депутатам ГД

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВыступление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 23 июля 2025
Выступление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Выступление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 23 июля 2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю сессию Госдумы.
"Прежде чем начать этот разговор, хочу вам передать слова благодарности за работу, а также пожелания успехов от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я разговаривал перед началом заседания, и он подчеркнул, что очень важно, чтобы Дума вот этот темп набранный не теряла и, конечно, сделала всё для того, чтобы на основе консолидации строилась работа", - сказал Володин в ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании.
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