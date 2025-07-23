https://ria.ru/20250723/putin-2030821297.html

Володин рассказал о разговоре с Путиным

Володин рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 23.07.2025

Володин рассказал о разговоре с Путиным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:59:00+03:00

2025-07-23T12:59:00+03:00

2025-07-23T14:02:00+03:00

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним передал слова благодарности депутатам за работу в весеннюю сессию Госдумы. "Прежде чем начать этот разговор, хочу вам передать слова благодарности за работу, а также пожелания успехов от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я разговаривал перед началом заседания, и он подчеркнул, что очень важно, чтобы Дума вот этот темп набранный не теряла и, конечно, сделала всё для того, чтобы на основе консолидации строилась работа", - сказал Володин в ходе своего выступления на заключительном пленарном заседании.

https://ria.ru/20250723/plan-2030803998.html

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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф