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Путин примет Володина с докладом об итогах весенней сессии Госдумы

Путин примет Володина с докладом об итогах весенней сессии Госдумы - РИА Новости, 23.07.2025

Путин примет Володина с докладом об итогах весенней сессии Госдумы

Президент России Владимир Путин в среду примет председателя Госдумы Вячеслава Володина с докладом об итогах весенней сессии, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:42:00+03:00

2025-07-23T12:42:00+03:00

2025-07-23T12:42:00+03:00

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет председателя Госдумы Вячеслава Володина с докладом об итогах весенней сессии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня также в связи с завершающим в этой сессии заседанием Госдумы Путин традиционно примет спикера Володина, где Володин проинформирует главу государства о том, какая работа велась в Думе в ходе завершающейся в настоящий момент сессии", - сказал Песков журналистам.

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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф