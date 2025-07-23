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Путин примет Володина с докладом об итогах весенней сессии Госдумы
Путин примет Володина с докладом об итогах весенней сессии Госдумы - РИА Новости, 23.07.2025
Путин примет Володина с докладом об итогах весенней сессии Госдумы
Президент России Владимир Путин в среду примет председателя Госдумы Вячеслава Володина с докладом об итогах весенней сессии, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:42:00+03:00
2025-07-23T12:42:00+03:00
2025-07-23T12:42:00+03:00
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет председателя Госдумы Вячеслава Володина с докладом об итогах весенней сессии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня также в связи с завершающим в этой сессии заседанием Госдумы Путин традиционно примет спикера Володина, где Володин проинформирует главу государства о том, какая работа велась в Думе в ходе завершающейся в настоящий момент сессии", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Путин примет Володина с докладом об итогах весенней сессии Госдумы
Путин в среду примет Володина с докладом об итогах весенней сессии Госдумы