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Путин проведет совещание по развитию земских программ - РИА Новости, 23.07.2025
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00:19 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030737476.html
Путин проведет совещание по развитию земских программ
Путин проведет совещание по развитию земских программ - РИА Новости, 23.07.2025
Путин проведет совещание по развитию земских программ
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, которое будет посвящено вопросам развития программ привлечения медиков,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:19:00+03:00
2025-07-23T00:19:00+03:00
россия
дальний восток
луганская народная республика
владимир путин
татьяна голикова
дмитрий чернышенко
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, которое будет посвящено вопросам развития программ привлечения медиков, учителей и других специалистов в малые города и села страны. Совещание пройдет в режиме видеоконференции. Его участники обсудят программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", а также рассмотрят текущие вопросы. С докладом выступят заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. "Земские" программы Путин традиционно уделяет внимание вопросам развития малых городов и сел. Президент неоднократно подчеркивал, что малые города и повышение качества жизни на селе безусловно находятся в числе приоритетов власти. В этом контексте глава государства отмечал важность решения социальных и кадровых вопросов в таких населенных пунктах. Одними из первых "земских" программ в России стали инициативы по привлечению медицинских работников - "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Кроме того, с 2020 года в России реализуется программа "Земский учитель", участниками которой стали порядка 6,3 тысячи учителей, переехавшие в сельскую местность, включая сельские школы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В рамках программ "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" уехавшим в сельскую местность специалистам положена компенсационная выплата при условии, что они отработают на этом месте не менее пяти лет. Для педагогов и врачей, переезжающих работать в села и поселки новых регионов и Дальнего Востока, единовременные выплаты увеличены до 2 миллионов рублей. В 2024 году Путин поручил правительству продлить указанные программы до 2030 года. Тренеры и работники культуры С 2025 года по аналогии с "земскими" медиками и учителями в России были запущены программы "Земский тренер" и "Земский работник культуры". Создание программы по привлечению работников культуры президент анонсировал в феврале 2024 года, выступая с посланием Федеральному собранию. Президент тогда сообщал, что о необходимости такой программы люди говорили на встречах "постоянно". Как отмечал глава государства, специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – два миллиона рублей. В конце предыдущего года Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил запустить с 2025 года программу "Земский тренер". Также в поручениях президента отмечалось, что в программе необходимо предусмотреть в том числе привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах. В мае на очередном заседании совета министр спорта РФ Михаил Дегтярев докладывал Путину, что в этом году программа запускается в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном округах. По его словам, тренеры, участвующие в программе, смогут получить до 2 миллионов рублей, особенно в труднодоступной местности, на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20250421/putin-2012616611.html
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россия, дальний восток, луганская народная республика, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, общество
Россия, Дальний Восток, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Общество
Путин проведет совещание по развитию земских программ

Путин проведет совещание по теме привлечения специалистов в малые города и села

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, которое будет посвящено вопросам развития программ привлечения медиков, учителей и других специалистов в малые города и села страны.
Совещание пройдет в режиме видеоконференции. Его участники обсудят программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", а также рассмотрят текущие вопросы. С докладом выступят заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин надеется на развитие ФАПов на селе
21 апреля, 21:28

"Земские" программы

Путин традиционно уделяет внимание вопросам развития малых городов и сел. Президент неоднократно подчеркивал, что малые города и повышение качества жизни на селе безусловно находятся в числе приоритетов власти. В этом контексте глава государства отмечал важность решения социальных и кадровых вопросов в таких населенных пунктах.
Одними из первых "земских" программ в России стали инициативы по привлечению медицинских работников - "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Кроме того, с 2020 года в России реализуется программа "Земский учитель", участниками которой стали порядка 6,3 тысячи учителей, переехавшие в сельскую местность, включая сельские школы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
В рамках программ "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" уехавшим в сельскую местность специалистам положена компенсационная выплата при условии, что они отработают на этом месте не менее пяти лет. Для педагогов и врачей, переезжающих работать в села и поселки новых регионов и Дальнего Востока, единовременные выплаты увеличены до 2 миллионов рублей. В 2024 году Путин поручил правительству продлить указанные программы до 2030 года.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Почти 230 "земских" медиков хотят привлечь в Московскую область
1 июля, 14:10

Тренеры и работники культуры

С 2025 года по аналогии с "земскими" медиками и учителями в России были запущены программы "Земский тренер" и "Земский работник культуры". Создание программы по привлечению работников культуры президент анонсировал в феврале 2024 года, выступая с посланием Федеральному собранию. Президент тогда сообщал, что о необходимости такой программы люди говорили на встречах "постоянно". Как отмечал глава государства, специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – два миллиона рублей.
В конце предыдущего года Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил запустить с 2025 года программу "Земский тренер". Также в поручениях президента отмечалось, что в программе необходимо предусмотреть в том числе привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах. В мае на очередном заседании совета министр спорта РФ Михаил Дегтярев докладывал Путину, что в этом году программа запускается в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном округах. По его словам, тренеры, участвующие в программе, смогут получить до 2 миллионов рублей, особенно в труднодоступной местности, на Дальнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Путин поручил повысить эффективность программы "Земский доктор" в ДФО
23 сентября 2024, 20:29
 
РоссияДальний ВостокЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинТатьяна ГоликоваДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
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