https://ria.ru/20250723/putin--2030910367.html

Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за экстремистские запросы

Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за экстремистские запросы - РИА Новости, 23.07.2025

Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за экстремистские запросы

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минцифры Максута Шадаева объяснить ему, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:44:00+03:00

2025-07-23T16:44:00+03:00

2025-07-23T17:50:00+03:00

россия

общество

владимир путин

максут шадаев

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минцифры Максута Шадаева объяснить ему, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы."Закон, который принят Госдумой (о штрафах за - ред.) поиски экстремистской информации, то, о чем вы сейчас сказали, как вы предполагаете, как он должен на практике функционировать?" - обратился Путин к Шадаеву.Глава Минцифры пояснил президенту, что на практике правоохранители должны будут доказать, что пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, и он включен в реестр.Согласно принятому законопроекту, теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html

https://ria.ru/20250722/shadaev-2030633311.html

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Шадаев о проекте закона, предусматривающего штраф за поиск экстремистской информации в интернете Шадаев о проекте закона, предусматривающего штраф за поиск экстремистской информации в интернете 2025-07-23T16:44 true PT0M49S

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россия, общество, владимир путин, максут шадаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов