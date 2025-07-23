Рейтинг@Mail.ru
Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за экстремистские запросы - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 23.07.2025 (обновлено: 17:50 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/putin--2030910367.html
Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за экстремистские запросы
Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за экстремистские запросы - РИА Новости, 23.07.2025
Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за экстремистские запросы
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минцифры Максута Шадаева объяснить ему, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:44:00+03:00
2025-07-23T17:50:00+03:00
россия
общество
владимир путин
максут шадаев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030887413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7454d71c35b930652dbecd9712f1e43d.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минцифры Максута Шадаева объяснить ему, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы."Закон, который принят Госдумой (о штрафах за - ред.) поиски экстремистской информации, то, о чем вы сейчас сказали, как вы предполагаете, как он должен на практике функционировать?" - обратился Путин к Шадаеву.Глава Минцифры пояснил президенту, что на практике правоохранители должны будут доказать, что пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, и он включен в реестр.Согласно принятому законопроекту, теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html
https://ria.ru/20250722/shadaev-2030633311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шадаев о проекте закона, предусматривающего штраф за поиск экстремистской информации в интернете
Шадаев о проекте закона, предусматривающего штраф за поиск экстремистской информации в интернете
2025-07-23T16:44
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030887413_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1cdba0dbd5a49df5a77d38cc9de70df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин, максут шадаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Россия, Общество, Владимир Путин, Максут Шадаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за экстремистские запросы

Путин спросил, как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистских данных

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минцифры Максута Шадаева объяснить ему, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
Девушка на платформе станции Хорошевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
22 июля, 16:06
"Закон, который принят Госдумой (о штрафах за - ред.) поиски экстремистской информации, то, о чем вы сейчас сказали, как вы предполагаете, как он должен на практике функционировать?" - обратился Путин к Шадаеву.
Глава Минцифры пояснил президенту, что на практике правоохранители должны будут доказать, что пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, и он включен в реестр.
Согласно принятому законопроекту, теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
VPN - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Совфеде разъяснили суть поправок, касающихся VPN
16 июля, 13:40
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
22 июля, 15:14
 
РоссияОбществоВладимир ПутинМаксут ШадаевГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала