https://ria.ru/20250723/putin--2030900029.html

Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы

Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:26:00+03:00

2025-07-23T17:26:00+03:00

2025-07-23T17:26:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30 суток, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы. Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается. Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно - из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет. Положения по электронной визе вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закон, по исключению из списка подходящих документов свидетельства о рождении - через 180 дней. При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.

https://ria.ru/20250711/chernyshenko-2028494304.html

https://ria.ru/20250419/rossijane-2012229977.html

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россия, владимир путин, общество