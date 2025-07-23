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Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы - РИА Новости, 23.07.2025
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17:26 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin--2030900029.html
Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:26:00+03:00
2025-07-23T17:26:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30 суток, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы. Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается. Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно - из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет. Положения по электронной визе вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закон, по исключению из списка подходящих документов свидетельства о рождении - через 180 дней. При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.
https://ria.ru/20250711/chernyshenko-2028494304.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы

Путин подписал закон об увеличении срока действия электронной визы до 120 суток

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30 суток, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.
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Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается.
Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно - из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет.
Положения по электронной визе вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закон, по исключению из списка подходящих документов свидетельства о рождении - через 180 дней.
При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.
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