https://ria.ru/20250723/putin--2030900029.html
Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:26:00+03:00
2025-07-23T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30 суток, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы. Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается. Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно - из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет. Положения по электронной визе вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закон, по исключению из списка подходящих документов свидетельства о рождении - через 180 дней. При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.
https://ria.ru/20250711/chernyshenko-2028494304.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Путин подписал закон об увеличении срока действия электронной визы до 120 суток
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а период пребывания по ней в России - до 30 суток, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Законом увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России
с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.
Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается.
Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно - из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет.
Положения по электронной визе вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закон, по исключению из списка подходящих документов свидетельства о рождении - через 180 дней.
При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.