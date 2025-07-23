https://ria.ru/20250723/putin--2030899321.html
Путин подписал закон о полномочиях ФНС по оценке финансового состояния фирм
Путин подписал закон о полномочиях ФНС по оценке финансового состояния фирм - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон о полномочиях ФНС по оценке финансового состояния фирм
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий полномочия Федеральной налоговой службы (ФНС) по оценке финансово-хозяйственного состояния... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:24:00+03:00
2025-07-23T17:24:00+03:00
2025-07-23T17:24:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий полномочия Федеральной налоговой службы (ФНС) по оценке финансово-хозяйственного состояния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает проведение ФНС анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Выписка о результатах такого анализа (оценки) предоставляется проверяемой организации или ИП по их запросам, а в предусмотренных федеральными законами случаях - и иным лицам. ФНС будет оценивать соответствие показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных сведений о юрлице или ИП, имеющихся у налоговиков, критериям, которые содержащимся в методиках налоговой службы. Юрлицо или ИП, не согласные с результатами анализа (оценки), вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения выписки направить заявление об их корректировке, приложив подтверждающие ее обоснованность документы. ФНС в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления должна осуществить корректировку или отказать в ней, обосновав причины отказа. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. С 15 марта 2023 года в РФ в рамках эксперимента начал функционировать "Сервис оценки юридических лиц". Этот сервис обеспечивает автоматизированный анализ финансово-хозяйственного состояния юрлица и иной информации о его деятельности, а также получение выписки с результатами проведенной оценки. Позже в пилотном режиме заработал и "Сервис оценки индивидуальных предпринимателей". Основная цель создания данного сервиса – не только профилактика рисков и обеспечение прозрачных взаимоотношений с контрагентами и заказчиками, но и распространение культуры деловой репутации.
https://ria.ru/20250711/fns-2028603633.html
https://ria.ru/20250527/nalogi-2019238561.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
Путин подписал закон о полномочиях ФНС по оценке финансового состояния фирм
Путин подписал закон о полномочиях ФНС по оценке финансового состояния компаний
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий полномочия Федеральной налоговой службы (ФНС) по оценке финансово-хозяйственного состояния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает проведение ФНС
анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Выписка о результатах такого анализа (оценки) предоставляется проверяемой организации или ИП по их запросам, а в предусмотренных федеральными законами случаях - и иным лицам.
ФНС будет оценивать соответствие показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных сведений о юрлице или ИП, имеющихся у налоговиков, критериям, которые содержащимся в методиках налоговой службы.
Юрлицо или ИП, не согласные с результатами анализа (оценки), вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения выписки направить заявление об их корректировке, приложив подтверждающие ее обоснованность документы. ФНС в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления должна осуществить корректировку или отказать в ней, обосновав причины отказа.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
С 15 марта 2023 года в РФ
в рамках эксперимента начал функционировать "Сервис оценки юридических лиц". Этот сервис обеспечивает автоматизированный анализ финансово-хозяйственного состояния юрлица и иной информации о его деятельности, а также получение выписки с результатами проведенной оценки.
Позже в пилотном режиме заработал и "Сервис оценки индивидуальных предпринимателей". Основная цель создания данного сервиса – не только профилактика рисков и обеспечение прозрачных взаимоотношений с контрагентами и заказчиками, но и распространение культуры деловой репутации.