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Путин подписал закон о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог - РИА Новости, 23.07.2025
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16:58 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin--2030890280.html
Путин подписал закон о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог
Путин подписал закон о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому операторы связи смогут устанавливать сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:58:00+03:00
2025-07-23T16:58:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому операторы связи смогут устанавливать сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на выполнение задач, поставленных президентом РФ, по обеспечению качественной мобильной связи и качественного доступа к интернету, в том числе к цифровым системам, для водителей и пассажиров на автомобильных дорогах. Согласно закону, сооружения связи могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог. Законом также регламентируются вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта (в том числе прокладки, переноса, переустройства) инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений связи, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог. Также закрепляется право использования на условиях публичного сервитута земельных участков в границах полос отвода автодорог в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации линий связи.
https://ria.ru/20241130/kontrol-1986671156.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал закон о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог

Путин подписал закон об установке сооружений связи в границах полос отвода дорог

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому операторы связи смогут устанавливать сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на выполнение задач, поставленных президентом РФ, по обеспечению качественной мобильной связи и качественного доступа к интернету, в том числе к цифровым системам, для водителей и пассажиров на автомобильных дорогах.
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Согласно закону, сооружения связи могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог.
Законом также регламентируются вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта (в том числе прокладки, переноса, переустройства) инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений связи, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.
Также закрепляется право использования на условиях публичного сервитута земельных участков в границах полос отвода автодорог в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации линий связи.
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