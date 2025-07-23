https://ria.ru/20250723/putin--2030890280.html

Путин подписал закон о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог

Путин подписал закон о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал закон о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому операторы связи смогут устанавливать сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:58:00+03:00

2025-07-23T16:58:00+03:00

2025-07-23T16:58:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому операторы связи смогут устанавливать сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на выполнение задач, поставленных президентом РФ, по обеспечению качественной мобильной связи и качественного доступа к интернету, в том числе к цифровым системам, для водителей и пассажиров на автомобильных дорогах. Согласно закону, сооружения связи могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог. Законом также регламентируются вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта (в том числе прокладки, переноса, переустройства) инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений связи, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог. Также закрепляется право использования на условиях публичного сервитута земельных участков в границах полос отвода автодорог в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации линий связи.

https://ria.ru/20241130/kontrol-1986671156.html

https://ria.ru/20241205/vyshki-1987604691.html

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владимир путин, россия, общество