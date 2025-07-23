Путин подписал закон о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог
Путин подписал закон об установке сооружений связи в границах полос отвода дорог
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому операторы связи смогут устанавливать сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на выполнение задач, поставленных президентом РФ, по обеспечению качественной мобильной связи и качественного доступа к интернету, в том числе к цифровым системам, для водителей и пассажиров на автомобильных дорогах.
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Согласно закону, сооружения связи могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог.
Законом также регламентируются вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта (в том числе прокладки, переноса, переустройства) инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений связи, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.
Также закрепляется право использования на условиях публичного сервитута земельных участков в границах полос отвода автодорог в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации линий связи.
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