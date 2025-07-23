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"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине - РИА Новости, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине
В крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове, тысячи людей вышли на акции протеста. Они выразили недовольство новым законом,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:08:00+03:00
2025-07-23T11:08:00+03:00
2025-07-23T11:08:00+03:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
видео
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В крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове, тысячи людей вышли на акции протеста. Они выразили недовольство новым законом, отменяющим независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона
Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), видео, видео
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Видео
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине
В крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове, тысячи людей вышли на акции протеста. Они выразили недовольство новым законом, отменяющим независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП.
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