https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html

"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине

"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине - РИА Новости, 23.07.2025

"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине

В крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове, тысячи людей вышли на акции протеста. Они выразили недовольство новым законом,... РИА Новости, 23.07.2025

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

видео

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В крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове, тысячи людей вышли на акции протеста. Они выразили недовольство новым законом, отменяющим независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

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Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона 2025-07-23T11:08 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

национальное антикоррупционное бюро украины (набу), видео, видео