Рейтинг@Mail.ru
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине - РИА Новости, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине
В крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове, тысячи людей вышли на акции протеста. Они выразили недовольство новым законом,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:08:00+03:00
2025-07-23T11:08:00+03:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030786136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_316f73eca0c51fa27d67b1b709f33fce.jpg
В крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове, тысячи людей вышли на акции протеста. Они выразили недовольство новым законом, отменяющим независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона
Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона
2025-07-23T11:08
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030786136_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d9539cc8e21c555c9499acb2eab0f900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальное антикоррупционное бюро украины (набу), видео, видео
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Видео
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине
В крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове, тысячи людей вышли на акции протеста. Они выразили недовольство новым законом, отменяющим независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП.
2025-07-23T11:08
true
PT0M51S

"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине

Читать ria.ru в
Дзен
В крупных городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове, тысячи людей вышли на акции протеста. Они выразили недовольство новым законом, отменяющим независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Видео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала