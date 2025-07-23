https://ria.ru/20250723/protesty-2030740828.html

"Дикое место": на Западе увидели пугающую деталь в протестах на Украине

"Дикое место": на Западе увидели пугающую деталь в протестах на Украине - РИА Новости, 23.07.2025

"Дикое место": на Западе увидели пугающую деталь в протестах на Украине

Несмотря на беспощадную силовую мобилизацию, украинцы ни разу не выступили против, зато реакция на закрытие организаций, финансируемых Западом, была мгновенной, РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T01:06:00+03:00

2025-07-23T01:06:00+03:00

2025-07-23T07:46:00+03:00

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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украина

киев

владимир зеленский

золтан кошкович

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Несмотря на беспощадную силовую мобилизацию, украинцы ни разу не выступили против, зато реакция на закрытие организаций, финансируемых Западом, была мгновенной, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Головорезы Зеленского забивали мирных жителей до смерти за то, что они не хотели умирать за него, но в итоге их возмущение вызвал демонтаж органов западного колониального правления... Украина — действительно дикое место!" — написал он.В минувший вторник местные СМИ сообщили, что на Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Ранее во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

украина

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), в мире, украина, киев, владимир зеленский, золтан кошкович