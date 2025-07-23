https://ria.ru/20250723/protest-2030783813.html

На Украине анонсировали протесты в крупных городах

На Украине анонсировали протесты в крупных городах - РИА Новости, 23.07.2025

На Украине анонсировали протесты в крупных городах

В Киеве и еще двух крупных городах Украины пройдут новые протесты против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных ведомств, сообщает... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:49:00+03:00

2025-07-23T10:49:00+03:00

2025-07-23T14:03:00+03:00

в мире

киев

днепропетровск

львов

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

g7

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Киеве и еще двух крупных городах Украины пройдут новые протесты против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных ведомств, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "В Киеве, Днепропетровске и Львове анонсировали сегодня новые протесты против подписанного Зеленским закона в отношении НАБУ и САП", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Подобные митинги прошли во вторник во многих городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове. На акции протеста вышли тысячи людей. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить документ в Конституционном суде.Расследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

киев

днепропетровск

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Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов Ранее во вторник депутат Рады Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заявил, что Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-23T10:49 true PT0M04S

Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона 2025-07-23T10:49 true PT0M51S

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в мире, киев, днепропетровск, львов, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7, владимир зеленский, украина, виталий кличко, алексей гончаренко, служба безопасности украины, протесты на украине из-за закона о набу