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На Украине анонсировали протесты в крупных городах - РИА Новости, 23.07.2025
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10:49 23.07.2025 (обновлено: 14:03 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/protest-2030783813.html
На Украине анонсировали протесты в крупных городах
На Украине анонсировали протесты в крупных городах - РИА Новости, 23.07.2025
На Украине анонсировали протесты в крупных городах
В Киеве и еще двух крупных городах Украины пройдут новые протесты против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных ведомств, сообщает... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:49:00+03:00
2025-07-23T14:03:00+03:00
в мире
киев
днепропетровск
львов
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
g7
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Киеве и еще двух крупных городах Украины пройдут новые протесты против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных ведомств, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "В Киеве, Днепропетровске и Львове анонсировали сегодня новые протесты против подписанного Зеленским закона в отношении НАБУ и САП", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Подобные митинги прошли во вторник во многих городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове. На акции протеста вышли тысячи людей. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить документ в Конституционном суде.Расследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
киев
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Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов
Ранее во вторник депутат Рады Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заявил, что Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона
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в мире, киев, днепропетровск, львов, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7, владимир зеленский, украина, виталий кличко, алексей гончаренко, служба безопасности украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Днепропетровск, Львов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7, Владимир Зеленский, Украина, Виталий Кличко, Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
На Украине анонсировали протесты в крупных городах

Новые протесты из-за закона о НАБУ и САП анонсировали в Киеве и Днепропетровске

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Киеве и еще двух крупных городах Украины пройдут новые протесты против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных ведомств, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Киеве, Днепропетровске и Львове анонсировали сегодня новые протесты против подписанного Зеленским закона в отношении НАБУ и САП", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Подобные митинги прошли во вторник во многих городах Украины, в том числе Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове. На акции протеста вышли тысячи людей. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что к митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить документ в Конституционном суде.

Расследование против НАБУ

  • СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Бюро заявило, что их провели без постановления суда.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Гончаренко* заявил, что обыски стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за этого расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
09:59
 
В миреКиевДнепропетровскЛьвовНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7Владимир ЗеленскийУкраинаВиталий КличкоАлексей ГончаренкоСлужба безопасности УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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