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В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины - РИА Новости, 23.07.2025
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18:56 23.07.2025 (обновлено: 20:53 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/proisshestviya-2030939274.html
В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины
В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины - РИА Новости, 23.07.2025
В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины
Полиция задержала 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в убийстве жителя Подмосковья, чье тело было найдено у мусорных контейнеров,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:56:00+03:00
2025-07-23T20:53:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
средняя азия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полиция задержала 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в убийстве жителя Подмосковья, чье тело было найдено у мусорных контейнеров, сообщила пресс-служба Подмосковного главка МВД РФ. "В Дежурную часть отдела полиции по поселку Чкаловский поступило сообщение о том, что у контейнера для мусора во дворе дома обнаружено тело гражданина 1975 года рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан уроженец одной из стран Средней Азии 1991 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. По информации полицейских, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный нанёс своему оппоненту телесные повреждения, от которых он скончался на месте. После этого подозреваемый скрылся, отмечают в полиции. "Фигурант доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - заключили в пресс-службе ГУ МВД.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), средняя азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Средняя Азия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины

Уроженец одной из стран Средней Азии подозревается в убийстве жителя Подмосковья

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полиция задержала 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в убийстве жителя Подмосковья, чье тело было найдено у мусорных контейнеров, сообщила пресс-служба Подмосковного главка МВД РФ.
"В Дежурную часть отдела полиции по поселку Чкаловский поступило сообщение о том, что у контейнера для мусора во дворе дома обнаружено тело гражданина 1975 года рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан уроженец одной из стран Средней Азии 1991 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
По информации полицейских, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный нанёс своему оппоненту телесные повреждения, от которых он скончался на месте. После этого подозреваемый скрылся, отмечают в полиции.
"Фигурант доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - заключили в пресс-службе ГУ МВД.
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