https://ria.ru/20250723/proisshestviya-2030939274.html

В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины

В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины - РИА Новости, 23.07.2025

В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины

Полиция задержала 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в убийстве жителя Подмосковья, чье тело было найдено у мусорных контейнеров,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:56:00+03:00

2025-07-23T18:56:00+03:00

2025-07-23T20:53:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

средняя азия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полиция задержала 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в убийстве жителя Подмосковья, чье тело было найдено у мусорных контейнеров, сообщила пресс-служба Подмосковного главка МВД РФ. "В Дежурную часть отдела полиции по поселку Чкаловский поступило сообщение о том, что у контейнера для мусора во дворе дома обнаружено тело гражданина 1975 года рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан уроженец одной из стран Средней Азии 1991 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. По информации полицейских, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный нанёс своему оппоненту телесные повреждения, от которых он скончался на месте. После этого подозреваемый скрылся, отмечают в полиции. "Фигурант доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - заключили в пресс-службе ГУ МВД.

https://ria.ru/20250723/krym-2030875771.html

московская область (подмосковье)

средняя азия

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происшествия, московская область (подмосковье), средняя азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)