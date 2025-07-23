https://ria.ru/20250723/proisshestviya-2030939274.html
В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины
В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины - РИА Новости, 23.07.2025
В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины
Полиция задержала 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в убийстве жителя Подмосковья, чье тело было найдено у мусорных контейнеров,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:56:00+03:00
2025-07-23T18:56:00+03:00
2025-07-23T20:53:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
средняя азия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полиция задержала 34-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в убийстве жителя Подмосковья, чье тело было найдено у мусорных контейнеров, сообщила пресс-служба Подмосковного главка МВД РФ. "В Дежурную часть отдела полиции по поселку Чкаловский поступило сообщение о том, что у контейнера для мусора во дворе дома обнаружено тело гражданина 1975 года рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан уроженец одной из стран Средней Азии 1991 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. По информации полицейских, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный нанёс своему оппоненту телесные повреждения, от которых он скончался на месте. После этого подозреваемый скрылся, отмечают в полиции. "Фигурант доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - заключили в пресс-службе ГУ МВД.
https://ria.ru/20250723/krym-2030875771.html
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происшествия, московская область (подмосковье), средняя азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Средняя Азия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье иностранца заподозрили в убийстве мужчины
Уроженец одной из стран Средней Азии подозревается в убийстве жителя Подмосковья