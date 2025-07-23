https://ria.ru/20250723/primore-2030824662.html

Молодежь составила свыше 25% от числа предпринимателей Приморского края

Молодежь составила свыше 25% от числа предпринимателей Приморского края - РИА Новости, 23.07.2025

Молодежь составила свыше 25% от числа предпринимателей Приморского края

Около 90 тысяч предпринимателей зарегистрировано в Приморском крае, более четверти из них – молодежь, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:11:00+03:00

2025-07-23T13:11:00+03:00

2025-07-23T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Около 90 тысяч предпринимателей зарегистрировано в Приморском крае, более четверти из них – молодежь, сообщает пресс-служба правительства региона. Преимущественно предприниматели ведут свою деятельность во Владивостоке, Находке, Уссурийске. Для начинающих свое дело центр "Мой бизнес" Приморского края организовал клуб молодых предпринимателей "МБ25". "Молодые предприниматели часто сталкиваются с трудностями и проблемами. Самое важное – это найти поддержку, чтобы их решить. Именно поэтому мы решили презентовать клуб молодых предпринимателей “МБ25” в новом формате. Здесь всегда будут актуальные меры поддержки для молодых и сообщество, которые поможет перепрыгнуть через препятствия", – приводит пресс-служба слова руководителя событийных проектов центра "Мой бизнес" Валерия Губкина. На первую встречу клуба молодых предпринимателей, которая состоялась 22 июля, пришли около 50 участников. Многие из них уже зарегистрированные ИП и самозанятые. "Предпринимателям важно посещать такие мероприятия, проводимые центром “Мой бизнес”. Клуб молодых предпринимателей – это уникальная площадка для обмена опытом и общения, где участники могут найти единомышленников, получить советы и вдохновение для своих бизнес-идей. Мы открыты для диалога и готовы услышать ваши идеи и предложения. Вместе мы сможем сделать многое для поддержки молодежного предпринимательства в крае", – отметил начальник отдела проектов по развитию предпринимательства министерства экономического развития Приморского края Петр Диков.

https://ria.ru/20250723/amur-2030799616.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край