https://ria.ru/20250723/primore-2030760669.html

Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье в этом году примет первых гостей

Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье в этом году примет первых гостей - РИА Новости, 23.07.2025

Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье в этом году примет первых гостей

Горнолыжный курорт "Арсеньев", который строится в Приморье, примет первых туристов уже в этом году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:48:00+03:00

2025-07-23T07:48:00+03:00

2025-07-23T07:48:00+03:00

россия

олег кожемяко

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Горнолыжный курорт "Арсеньев", который строится в Приморье, примет первых туристов уже в этом году, сообщает правительство региона. Стройку масштабного круглогодичного туристического объекта посетил глава Приморья Олег Кожемяко. Губернатор рассказал, что были задержки в поставках оборудования, но сейчас уже идут бетонные работы. "Главный вопрос к началу зимнего сезона – это сами трассы, подъёмники: столкнулись здесь с определёнными обстоятельствами, связанными с уходом от высоковольтки в подземку, но спасибо энергетикам и строителям, что нашли “окна“, и переподключение сетей произошло без проблем для населения. Это несколько задержало ввод канатных дорог, тем не менее, сейчас это всё выполнено. Сейчас мы уже можем точно сказать, что в этом году здесь катание на горных лыжах будет, по этим трассам", – приводятся слова губернатора в сообщении. Он уточнил, что полноценно отдыхать на курорте можно будет, когда сдадут один из отелей и откроется прокат лыж и оборудования. В будущем туробъект будет принимать до 2,5 тысячи гостей в день. В будние дни на трассах смогут кататься местные школьники. В следующем учебном году власти намерены закупить для них горнолыжный инвентарь, отметил губернатор. Кожемяко поднялся на подъемнике на самую верхнюю точку горы, которая расположена на 895 метрах. Курорт "Арсеньев" – самый большой социальный проект в Приморье. Его реализацией занимается компания "Приморье СпортОтельИнвест", стоимость курорта – 9,6 миллиарда рублей. Соглашение о создании объекта было заключено на Восточном экономическом форуме 2022 года. Проект реализуется по решению президиума правкомиссии по региональному развитию и при поддержке президентской субсидии от Минвостокразвития России. Планируется, что на территории курорта откроются водно-оздоровительный комплекс, отели, террасы, туристический центр и объекты общепита.

https://ria.ru/20250121/napravlenija-1994770223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, олег кожемяко, туризм