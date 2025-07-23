Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье в этом году примет первых гостей - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/primore-2030760669.html
Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье в этом году примет первых гостей
Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье в этом году примет первых гостей - РИА Новости, 23.07.2025
Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье в этом году примет первых гостей
Горнолыжный курорт "Арсеньев", который строится в Приморье, примет первых туристов уже в этом году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:48:00+03:00
2025-07-23T07:48:00+03:00
россия
олег кожемяко
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15690/88/156908866_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_b4fe4fead3272e350251cd9d8e1ca336.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Горнолыжный курорт "Арсеньев", который строится в Приморье, примет первых туристов уже в этом году, сообщает правительство региона. Стройку масштабного круглогодичного туристического объекта посетил глава Приморья Олег Кожемяко. Губернатор рассказал, что были задержки в поставках оборудования, но сейчас уже идут бетонные работы. "Главный вопрос к началу зимнего сезона – это сами трассы, подъёмники: столкнулись здесь с определёнными обстоятельствами, связанными с уходом от высоковольтки в подземку, но спасибо энергетикам и строителям, что нашли “окна“, и переподключение сетей произошло без проблем для населения. Это несколько задержало ввод канатных дорог, тем не менее, сейчас это всё выполнено. Сейчас мы уже можем точно сказать, что в этом году здесь катание на горных лыжах будет, по этим трассам", – приводятся слова губернатора в сообщении. Он уточнил, что полноценно отдыхать на курорте можно будет, когда сдадут один из отелей и откроется прокат лыж и оборудования. В будущем туробъект будет принимать до 2,5 тысячи гостей в день. В будние дни на трассах смогут кататься местные школьники. В следующем учебном году власти намерены закупить для них горнолыжный инвентарь, отметил губернатор. Кожемяко поднялся на подъемнике на самую верхнюю точку горы, которая расположена на 895 метрах. Курорт "Арсеньев" – самый большой социальный проект в Приморье. Его реализацией занимается компания "Приморье СпортОтельИнвест", стоимость курорта – 9,6 миллиарда рублей. Соглашение о создании объекта было заключено на Восточном экономическом форуме 2022 года. Проект реализуется по решению президиума правкомиссии по региональному развитию и при поддержке президентской субсидии от Минвостокразвития России. Планируется, что на территории курорта откроются водно-оздоровительный комплекс, отели, террасы, туристический центр и объекты общепита.
https://ria.ru/20250121/napravlenija-1994770223.html
https://ria.ru/20241112/med-1983212078.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15690/88/156908866_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_8346da2f962d5b4bf8097c6b5821fab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег кожемяко, туризм
Россия, Олег Кожемяко, Туризм
Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье в этом году примет первых гостей

Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье примет первых туристов уже в этом году

© www.unpluggedliving.comГорнолыжный курорт
Горнолыжный курорт - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© www.unpluggedliving.com
Горнолыжный курорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Горнолыжный курорт "Арсеньев", который строится в Приморье, примет первых туристов уже в этом году, сообщает правительство региона.
Стройку масштабного круглогодичного туристического объекта посетил глава Приморья Олег Кожемяко. Губернатор рассказал, что были задержки в поставках оборудования, но сейчас уже идут бетонные работы.
Горнолыжный сезон в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Горнолыжные курорты стали лидерами направлений новогоднего отдыха
21 января, 12:12
"Главный вопрос к началу зимнего сезона – это сами трассы, подъёмники: столкнулись здесь с определёнными обстоятельствами, связанными с уходом от высоковольтки в подземку, но спасибо энергетикам и строителям, что нашли “окна“, и переподключение сетей произошло без проблем для населения. Это несколько задержало ввод канатных дорог, тем не менее, сейчас это всё выполнено. Сейчас мы уже можем точно сказать, что в этом году здесь катание на горных лыжах будет, по этим трассам", – приводятся слова губернатора в сообщении.
Он уточнил, что полноценно отдыхать на курорте можно будет, когда сдадут один из отелей и откроется прокат лыж и оборудования. В будущем туробъект будет принимать до 2,5 тысячи гостей в день. В будние дни на трассах смогут кататься местные школьники. В следующем учебном году власти намерены закупить для них горнолыжный инвентарь, отметил губернатор.
Кожемяко поднялся на подъемнике на самую верхнюю точку горы, которая расположена на 895 метрах.
Курорт "Арсеньев" – самый большой социальный проект в Приморье. Его реализацией занимается компания "Приморье СпортОтельИнвест", стоимость курорта – 9,6 миллиарда рублей. Соглашение о создании объекта было заключено на Восточном экономическом форуме 2022 года. Проект реализуется по решению президиума правкомиссии по региональному развитию и при поддержке президентской субсидии от Минвостокразвития России. Планируется, что на территории курорта откроются водно-оздоровительный комплекс, отели, террасы, туристический центр и объекты общепита.
Власти Приморья предложили включить местный мед в меню космонавтов
12 ноября 2024, 06:54
 
РоссияОлег КожемякоТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала