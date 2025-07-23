https://ria.ru/20250723/prigovor-2030767610.html

Жителю Ямала, бросившему в Вечный огонь труп лисы, вынесли приговор

Жителю Ямала, бросившему в Вечный огонь труп лисы, вынесли приговор - РИА Новости, 23.07.2025

Жителю Ямала, бросившему в Вечный огонь труп лисы, вынесли приговор

Жителя Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, бросившего в Вечный огонь труп лисы, приговорили к обязательным работам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:11:00+03:00

2025-07-23T09:11:00+03:00

2025-07-23T09:12:00+03:00

новый уренгой

россия

ямал

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Жителя Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, бросившего в Вечный огонь труп лисы, приговорили к обязательным работам, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону. "В Новом Уренгое 31 декабря 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории площади Памяти, публично осквернил символ воинской славы России – мемориальный комплекс Трех войн, сбросив в горелку Вечного огня труп лисы", – рассказали в СК. Против мужчины было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ в размере 320 часов", – заключили в управлении.

https://ria.ru/20250625/peterburg-2025326441.html

новый уренгой

россия

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новый уренгой, россия, ямал, следственный комитет россии (ск рф), общество