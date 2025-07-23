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Жителю Ямала, бросившему в Вечный огонь труп лисы, вынесли приговор - РИА Новости, 23.07.2025
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09:11 23.07.2025 (обновлено: 09:12 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/prigovor-2030767610.html
Жителю Ямала, бросившему в Вечный огонь труп лисы, вынесли приговор
Жителю Ямала, бросившему в Вечный огонь труп лисы, вынесли приговор - РИА Новости, 23.07.2025
Жителю Ямала, бросившему в Вечный огонь труп лисы, вынесли приговор
Жителя Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, бросившего в Вечный огонь труп лисы, приговорили к обязательным работам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:11:00+03:00
2025-07-23T09:12:00+03:00
новый уренгой
россия
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Жителя Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, бросившего в Вечный огонь труп лисы, приговорили к обязательным работам, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону. "В Новом Уренгое 31 декабря 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории площади Памяти, публично осквернил символ воинской славы России – мемориальный комплекс Трех войн, сбросив в горелку Вечного огня труп лисы", – рассказали в СК. Против мужчины было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ в размере 320 часов", – заключили в управлении.
https://ria.ru/20250625/peterburg-2025326441.html
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новый уренгой, россия, ямал, следственный комитет россии (ск рф), общество
Новый Уренгой, Россия, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Жителю Ямала, бросившему в Вечный огонь труп лисы, вынесли приговор

Жителя Ямала, бросившего в Вечный огонь труп лисы, приговорили к работам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Жителя Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, бросившего в Вечный огонь труп лисы, приговорили к обязательным работам, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.
Новом Уренгое 31 декабря 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории площади Памяти, публично осквернил символ воинской славы России – мемориальный комплекс Трех войн, сбросив в горелку Вечного огня труп лисы", – рассказали в СК.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ в размере 320 часов", – заключили в управлении.
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Новый УренгойРоссияЯмалСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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