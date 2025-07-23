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Чернышенко назвал самые популярные предметы в программе "Земский учитель" - РИА Новости, 23.07.2025
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17:39 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/predmety-2030906369.html
Чернышенко назвал самые популярные предметы в программе "Земский учитель"
Чернышенко назвал самые популярные предметы в программе "Земский учитель" - РИА Новости, 23.07.2025
Чернышенко назвал самые популярные предметы в программе "Земский учитель"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы "Земский учитель". РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:39:00+03:00
2025-07-23T17:39:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы "Земский учитель". Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основной вопрос - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". "Самые популярные предметы, по которым устроились учителя (по программе "Земский учитель" - ред.), это русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география", - сказал Чернышенко во время совещания.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко назвал самые популярные предметы в программе "Земский учитель"

Чернышенко назвал историю одним из популярных предметов в "Земском учителе"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольники во время урока
Школьники во время урока - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы "Земский учитель".
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основной вопрос - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".
"Самые популярные предметы, по которым устроились учителя (по программе "Земский учитель" - ред.), это русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география", - сказал Чернышенко во время совещания.
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