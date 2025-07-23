https://ria.ru/20250723/predmety-2030906369.html

Чернышенко назвал самые популярные предметы в программе "Земский учитель"

Чернышенко назвал самые популярные предметы в программе "Земский учитель" - РИА Новости, 23.07.2025

Чернышенко назвал самые популярные предметы в программе "Земский учитель"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы "Земский учитель". РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:39:00+03:00

2025-07-23T17:39:00+03:00

2025-07-23T17:39:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы "Земский учитель". Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основной вопрос - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". "Самые популярные предметы, по которым устроились учителя (по программе "Земский учитель" - ред.), это русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география", - сказал Чернышенко во время совещания.

https://ria.ru/20250211/uchitelya-1998673691.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин