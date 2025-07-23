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В Забайкалье тушат девять лесных пожаров
В Забайкалье тушат девять лесных пожаров - РИА Новости, 23.07.2025
В Забайкалье тушат девять лесных пожаров
Девять природных пожаров на общей площади 93 гектара тушат в Забайкальском крае, из них локализованы пять возгораний на 71 гектаре, сообщило в своём... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:56:00+03:00
2025-07-23T10:56:00+03:00
2025-07-23T10:56:00+03:00
происшествия
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Девять природных пожаров на общей площади 93 гектара тушат в Забайкальском крае, из них локализованы пять возгораний на 71 гектаре, сообщило в своём Тelegram-канале министерство природы региона. "Локализовано пять пожаров на площади 71 гектар в Красночикойском округе. Действуют четыре пожара на площади 22 гектара в Улетовском и Хилокском округах", - говорится в сообщении. Уточняется, что также потушен один лесной пожар на площади семь гектаров в Каларском округе. В тушении задействованы 156 лесных пожарных и восемь единиц техники. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкалье тушат девять лесных пожаров
Девять лесных пожаров на площади 93 га тушат в Забайкалье