https://ria.ru/20250723/pozhar-2030755719.html
Движение на Мытной улице в Москве восстановили
Движение на Мытной улице в Москве восстановили - РИА Новости, 23.07.2025
Движение на Мытной улице в Москве восстановили
Движение на Мытной улице в Москве, которое было перекрыто из-за пожара, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:34:00+03:00
2025-07-23T06:34:00+03:00
2025-07-23T11:36:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение на Мытной улице в Москве, которое было перекрыто из-за пожара, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара. Движение было перекрыто на улице Мытной, сообщил ранее дептранс. "Движение на Мытной улице, дом 25, восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Движение на Мытной улице в Москве восстановили
Движение на Мытной улице в Москве, перекрытое из-за пожара, восстановили