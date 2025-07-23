https://ria.ru/20250723/pozhar-2030755719.html

Движение на Мытной улице в Москве восстановили

Движение на Мытной улице в Москве восстановили - РИА Новости, 23.07.2025

Движение на Мытной улице в Москве восстановили

Движение на Мытной улице в Москве, которое было перекрыто из-за пожара, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:34:00+03:00

2025-07-23T06:34:00+03:00

2025-07-23T11:36:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030787190_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3057f76b6871f5be5469d1bcbac1db1c.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение на Мытной улице в Москве, которое было перекрыто из-за пожара, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара. Движение было перекрыто на улице Мытной, сообщил ранее дептранс. "Движение на Мытной улице, дом 25, восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта.

https://ria.ru/20250722/pozhar--2030635692.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)