Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в центре Москвы погиб человек - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 23.07.2025 (обновлено: 11:02 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030744812.html
При пожаре в центре Москвы погиб человек
При пожаре в центре Москвы погиб человек - РИА Новости, 23.07.2025
При пожаре в центре Москвы погиб человек
При пожаре на Мытной улице в Москве погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:06:00+03:00
2025-07-23T11:02:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030787168_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_05230de6afba4e0eb4f56404ae31bc75.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. При пожаре на Мытной улице в Москве погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС."В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров", — говорится в публикации.Что еще известно об инциденте
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030483747.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030787168_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5361e2e5e7083d9e6883db1367b29d45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
При пожаре в центре Москвы погиб человек

При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве погиб человек

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. При пожаре на Мытной улице в Москве погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС.
"В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров", — говорится в публикации.

Что еще известно об инциденте

  • Пожар произошел в ночь на среду в жилом доме в центре Москвы.
  • Возгорание возникло в двух квартирах и на балконе на четвертом этаже.
  • Девять человек пострадали, их доставили в четыре разные больницы.
  • Троим из них пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от огня.
  • На месте работают 34 сотрудника МЧС и десять единиц техники.
Пожарная машина на месте пожара в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
21 июля, 19:06
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала