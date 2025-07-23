https://ria.ru/20250723/pozhar-2030744812.html

При пожаре в центре Москвы погиб человек

При пожаре в центре Москвы погиб человек - РИА Новости, 23.07.2025

При пожаре в центре Москвы погиб человек

При пожаре на Мытной улице в Москве погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:06:00+03:00

2025-07-23T03:06:00+03:00

2025-07-23T11:02:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. При пожаре на Мытной улице в Москве погиб человек, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС."В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров", — говорится в публикации.Что еще известно об инциденте

https://ria.ru/20250721/pozhar-2030483747.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар