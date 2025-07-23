https://ria.ru/20250723/posol-2030968045.html

Посол Египта сообщил, что завершает свою миссию в Россию

Посол Египта сообщил, что завершает свою миссию в Россию - РИА Новости, 23.07.2025

Посол Египта сообщил, что завершает свою миссию в Россию

Посол Египта в Москве Назих Нагари сообщил, что завершает свою миссию в РФ. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:11:00+03:00

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2025-07-23T20:11:00+03:00

москва

египет

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Посол Египта в Москве Назих Нагари сообщил, что завершает свою миссию в РФ.Посол представляет страну с сентября 2022 года."Я готовлюсь завершить свою миссию...В первый раз я покинул Москву 31 августа в 1983 году, я покину Москву снова в этот же день по прошествии 42 лет с надеждой на то, что вернусь в ближайшее время в город, откуда у меня остались воспоминания как из детства, так и за то время, что я представлял свою страну в качестве посла", - сказал он в ходе мероприятия "Национальный день Египта" в своей резиденции в Москве.Египетский дипломат заявил, что российско-египетские связи носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства, что показывает реализация целого ряда "мегапроектов" в индустриальной и энергетической сфере.Кроме того, он отметил туризм как одну из сфер взаимодействия сторон, указав, что в 2024 году Египет посетили более 1,5 миллиона российских туристов.В свою очередь, заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов заявил, что Москва ожидает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидеры других арабских стран примут участие в намеченном на 15 октября первом российско-арабском саммите."В целом многоплановые российско-египетские отношения успешно развиваются в русле стратегического партнёрства и всестороннего сотрудничества", - добавил Максимов.Он также отметил, что сейчас стороны активно ведут работу над созданием российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, а также реализуют проект АЭС "Эль-Дабаа".

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москва, египет, россия