https://ria.ru/20250723/pomosch-2030800343.html

Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами

Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами - РИА Новости, 23.07.2025

Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами

Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:05:00+03:00

2025-07-23T12:05:00+03:00

2025-07-23T13:19:00+03:00

в мире

турция

сирия

дамаск (город)

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030827278_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_dd6b561a6343c7c804e8228521bc5eb4.jpg

СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции."Руководство Сирии официально запросило у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе со всеми террористическими группировками, в первую очередь "Исламским государством"* (запрещено в РФ - ред.)", - цитирует агентство источник в МО.В соответствии с данным запросом мы продолжаем работу для обеспечения обучения, консультаций и технической поддержки для усиления оборонного потенциала САР", - сообщили в ведомстве.В МО подчеркнули, что главная цель Анкары - поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии.Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также погибли 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о вводе войск в Сувейду. Позднее сирийское МВД заявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными формированиями в провинции Сувейда. Источник в силах безопасности арабской республики, в свою очередь, рассказал телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.Телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники 17 июля объявил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда.* запрещено в РФ.

https://ria.ru/20250722/siriya-2030684085.html

https://ria.ru/20250719/turtsija-2030107573.html

турция

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сирия, дамаск (город), исламское государство*