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Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами - РИА Новости, 23.07.2025
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12:05 23.07.2025 (обновлено: 13:19 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/pomosch-2030800343.html
Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами
Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами - РИА Новости, 23.07.2025
Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами
Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:05:00+03:00
2025-07-23T13:19:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции."Руководство Сирии официально запросило у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе со всеми террористическими группировками, в первую очередь "Исламским государством"* (запрещено в РФ - ред.)", - цитирует агентство источник в МО.В соответствии с данным запросом мы продолжаем работу для обеспечения обучения, консультаций и технической поддержки для усиления оборонного потенциала САР", - сообщили в ведомстве.В МО подчеркнули, что главная цель Анкары - поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии.Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также погибли 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о вводе войск в Сувейду. Позднее сирийское МВД заявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными формированиями в провинции Сувейда. Источник в силах безопасности арабской республики, в свою очередь, рассказал телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.Телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники 17 июля объявил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда.* запрещено в РФ.
https://ria.ru/20250722/siriya-2030684085.html
https://ria.ru/20250719/turtsija-2030107573.html
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сирия
дамаск (город)
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в мире, турция, сирия, дамаск (город), исламское государство*
В мире, Турция, Сирия, Дамаск (город), Исламское государство*
Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с террористами

МО Турции: Дамаск официально запросил у Анкары помощь в борьбе с террористами

© Getty Images / Anadolu/Hisam Hac OmerПолиция в Эс-Сувейде
Полиция в Эс-Сувейде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Hisam Hac Omer
Полиция в Эс-Сувейде
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Сирия официально запросила у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе с террористами, сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
"Руководство Сирии официально запросило у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе со всеми террористическими группировками, в первую очередь "Исламским государством"* (запрещено в РФ - ред.)", - цитирует агентство источник в МО.
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В соответствии с данным запросом мы продолжаем работу для обеспечения обучения, консультаций и технической поддержки для усиления оборонного потенциала САР", - сообщили в ведомстве.
В МО подчеркнули, что главная цель Анкары - поддержание территориальной целостности и политического единства Сирии.
Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также погибли 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о вводе войск в Сувейду. Позднее сирийское МВД заявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными формированиями в провинции Сувейда. Источник в силах безопасности арабской республики, в свою очередь, рассказал телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
Телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники 17 июля объявил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда.
* запрещено в РФ.
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В миреТурцияСирияДамаск (город)Исламское государство*
 
 
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