https://ria.ru/20250723/polsha-2030873416.html

Почти сто украинцев депортировали из Польши с начала года

Почти сто украинцев депортировали из Польши с начала года - РИА Новости, 23.07.2025

Почти сто украинцев депортировали из Польши с начала года

Почти 100 граждан Украины принудительно выдворены из Польши с начала текущего года, сообщил журналистам представитель Пограничной стражи республики Шимон... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:03:00+03:00

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ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Почти 100 граждан Украины принудительно выдворены из Польши с начала текущего года, сообщил журналистам представитель Пограничной стражи республики Шимон Мостицкий. "В текущем году почти 100 граждан Украины уже получили решения о принудительном возвращении на родину", - сказал Мостицкий. Он пояснил, что такие решения в отношении украинцев принимаются "из-за грубых нарушений законодательства", среди которых в том числе вождение автомобиля в нетрезвом виде, кражи, хулиганство. По словам представителя Пограничной стражи, всего за первое полугодие вынесено 127 решений о принудительном возвращении иностранцев на родину. Мостицкий отметил, что второй по численности группой после украинцев являются граждане Грузии. При этом депортируемых украинцев польские службы просто под конвоем сопровождают до границы, а грузин приходится вывозить авиационным транспортом. По различным данным, в настоящее время в Польше проживают от 1,5 до 2,5 миллионов граждан Украины.

https://ria.ru/20250722/polsha-2030619957.html

https://ria.ru/20250723/tusk-2030798807.html

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