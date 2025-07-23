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Почти сто украинцев депортировали из Польши с начала года - РИА Новости, 23.07.2025
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16:03 23.07.2025 (обновлено: 16:07 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/polsha-2030873416.html
Почти сто украинцев депортировали из Польши с начала года
Почти сто украинцев депортировали из Польши с начала года - РИА Новости, 23.07.2025
Почти сто украинцев депортировали из Польши с начала года
Почти 100 граждан Украины принудительно выдворены из Польши с начала текущего года, сообщил журналистам представитель Пограничной стражи республики Шимон... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:03:00+03:00
2025-07-23T16:07:00+03:00
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ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Почти 100 граждан Украины принудительно выдворены из Польши с начала текущего года, сообщил журналистам представитель Пограничной стражи республики Шимон Мостицкий. "В текущем году почти 100 граждан Украины уже получили решения о принудительном возвращении на родину", - сказал Мостицкий. Он пояснил, что такие решения в отношении украинцев принимаются "из-за грубых нарушений законодательства", среди которых в том числе вождение автомобиля в нетрезвом виде, кражи, хулиганство. По словам представителя Пограничной стражи, всего за первое полугодие вынесено 127 решений о принудительном возвращении иностранцев на родину. Мостицкий отметил, что второй по численности группой после украинцев являются граждане Грузии. При этом депортируемых украинцев польские службы просто под конвоем сопровождают до границы, а грузин приходится вывозить авиационным транспортом. По различным данным, в настоящее время в Польше проживают от 1,5 до 2,5 миллионов граждан Украины.
https://ria.ru/20250722/polsha-2030619957.html
https://ria.ru/20250723/tusk-2030798807.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Почти сто украинцев депортировали из Польши с начала года

В 2025 году почти сто украинцев выдворили из Польши из-за нарушений закона

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Почти 100 граждан Украины принудительно выдворены из Польши с начала текущего года, сообщил журналистам представитель Пограничной стражи республики Шимон Мостицкий.
"В текущем году почти 100 граждан Украины уже получили решения о принудительном возвращении на родину", - сказал Мостицкий.
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Он пояснил, что такие решения в отношении украинцев принимаются "из-за грубых нарушений законодательства", среди которых в том числе вождение автомобиля в нетрезвом виде, кражи, хулиганство.
По словам представителя Пограничной стражи, всего за первое полугодие вынесено 127 решений о принудительном возвращении иностранцев на родину.
Мостицкий отметил, что второй по численности группой после украинцев являются граждане Грузии. При этом депортируемых украинцев польские службы просто под конвоем сопровождают до границы, а грузин приходится вывозить авиационным транспортом.
По различным данным, в настоящее время в Польше проживают от 1,5 до 2,5 миллионов граждан Украины.
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