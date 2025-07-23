Рейтинг@Mail.ru
Во Франции предупредили Украину о риске революции - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/politik-2030831785.html
Во Франции предупредили Украину о риске революции
Во Франции предупредили Украину о риске революции - РИА Новости, 23.07.2025
Во Франции предупредили Украину о риске революции
Растущее число непрекращающихся демонстраций на Украине против Владимира Зеленского и коррумпированности режима ведут к революции, заявил в среду лидер... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:31:00+03:00
2025-07-23T13:31:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
флориан филиппо
виталий кличко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030783692_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_5969116f6b1e28c47f75a7a324cb0477.jpg
ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Растущее число непрекращающихся демонстраций на Украине против Владимира Зеленского и коррумпированности режима ведут к революции, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Обычно незаконные и запрещенные везде на Украине продолжаются и множатся демонстрации против Зеленского, коррупции режима! Все идет к революции!" - написал Филиппо в соцсети X. Многим украинцам надоела пропаганда войны, коррупция и смерти, добавил он. "Как ни странно, крупные западные медиа смотрят в другую сторону", - сыронизировал политик. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250723/mid-2030790774.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030783692_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6c4eaee715c0f034360ca8fc4559a92d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, флориан филиппо, виталий кличко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, патриот, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Виталий Кличко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Патриот, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Во Франции предупредили Украину о риске революции

Филиппо: растущее число демонстраций против Зеленского ведет к революции

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Растущее число непрекращающихся демонстраций на Украине против Владимира Зеленского и коррумпированности режима ведут к революции, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Обычно незаконные и запрещенные везде на Украине продолжаются и множатся демонстрации против Зеленского, коррупции режима! Все идет к революции!" - написал Филиппо в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
МИД Франции набросился на Зеленского из-за нового закона
11:12
Многим украинцам надоела пропаганда войны, коррупция и смерти, добавил он.
"Как ни странно, крупные западные медиа смотрят в другую сторону", - сыронизировал политик.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
09:59
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВиталий КличкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныПатриотПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала