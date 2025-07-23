Во Франции предупредили Украину о риске революции
Филиппо: растущее число демонстраций против Зеленского ведет к революции
© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Растущее число непрекращающихся демонстраций на Украине против Владимира Зеленского и коррумпированности режима ведут к революции, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Обычно незаконные и запрещенные везде на Украине продолжаются и множатся демонстрации против Зеленского, коррупции режима! Все идет к революции!" - написал Филиппо в соцсети X.
Многим украинцам надоела пропаганда войны, коррупция и смерти, добавил он.
"Как ни странно, крупные западные медиа смотрят в другую сторону", - сыронизировал политик.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.