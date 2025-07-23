https://ria.ru/20250723/polet-2030871728.html

Российские ракетоносцы выполнили полет над водами Берингова моря

Российские ракетоносцы выполнили полет над водами Берингова моря - РИА Новости, 23.07.2025

Российские ракетоносцы выполнили полет над водами Берингова моря

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025

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берингово море

россия

ту-95мс

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воздушно-космические силы россии

арктика

ту-95

су-35с

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ."Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов", - говорится в сообщении.Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см ВКС России."На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - добавили в ведомстве.Министерство показало иностранные истребители на предоставленном видео.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

https://ria.ru/20241018/fregat-1978679098.html

https://ria.ru/20241112/tu-22m3--1983365060.html

берингово море

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны. 2025-07-23T15:55 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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берингово море, россия, ту-95мс, безопасность, воздушно-космические силы россии, арктика, ту-95, су-35с