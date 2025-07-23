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Российские ракетоносцы выполнили полет над водами Берингова моря - РИА Новости, 23.07.2025
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15:55 23.07.2025 (обновлено: 16:18 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/polet-2030871728.html
Российские ракетоносцы выполнили полет над водами Берингова моря
Российские ракетоносцы выполнили полет над водами Берингова моря - РИА Новости, 23.07.2025
Российские ракетоносцы выполнили полет над водами Берингова моря
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:55:00+03:00
2025-07-23T16:18:00+03:00
берингово море
россия
ту-95мс
безопасность
воздушно-космические силы россии
арктика
ту-95
су-35с
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ."Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов", - говорится в сообщении.Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см ВКС России."На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - добавили в ведомстве.Министерство показало иностранные истребители на предоставленном видео.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.
https://ria.ru/20241018/fregat-1978679098.html
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берингово море
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Полет российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны.
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берингово море, россия, ту-95мс, безопасность, воздушно-космические силы россии, арктика, ту-95, су-35с
Берингово море, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Арктика, Ту-95, Су-35С
Российские ракетоносцы выполнили полет над водами Берингова моря

Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см ВКС России.
"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - добавили в ведомстве.
Министерство показало иностранные истребители на предоставленном видео.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.
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Берингово мореРоссияТу-95МСБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииАрктикаТу-95Су-35С
 
 
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