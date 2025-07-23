https://ria.ru/20250723/pogoda-2030763832.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 23.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Кратковременные дожди, местами ливни с грозами ожидаются в Москве в среду во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:35:00+03:00
2025-07-23T08:35:00+03:00
2025-07-23T08:35:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами ливни с грозами ожидаются в Москве в среду во второй половине дня, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Днем в столице плюс 23 - плюс 25, в Подмосковье плюс 21 - плюс 26 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление ниже нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 739 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде в среду
Кратковременные дожди, ливни с грозами ожидаются в Москве в среду