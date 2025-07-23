https://ria.ru/20250723/pogoda--2030799927.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 23.07.2025

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Хорошая и солнечная погода ожидается в Москве на выходных и в начале следующей недели, со вторника в столицу вернуться кратковременные дожди, сообщила РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:04:00+03:00

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2025-07-23T12:04:00+03:00

москва

татьяна позднякова

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Хорошая и солнечная погода ожидается в Москве на выходных и в начале следующей недели, со вторника в столицу вернуться кратковременные дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Все прогнозы показывают, что погода будет улучшаться. Среда и четверг будут еще находиться в области пониженного атмосферного давления, поэтому еще возможны кратковременные дожди, но уже менее интенсивные, чем то, что мы пережили в предыдущие 2-3 дня. Фон температуры практически меняться не будет. Минимальная температура в Москве останется в пределах где-то плюс 15 - плюс 17 градусов, по области плюс 12 - плюс 17", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что дневная температура в четверг будет плюс 24 - плюс 26 градусов, в последующие дни плюс 25 - плюс 27 градусов, по региону плюс 23 - плюс 28, то есть фон температуры останется выше климатической нормы, примерно, на градус. "Будем надеяться, что в субботу и воскресенье погода будет солнечная, потому что все модели дают переменную облачность. Это значит, что у нас небо не будет все время закрыто плотными облаками. Начало следующей недели обещает быть без осадков. Во вторник и среду не исключены кратковременные дожди, потому что там подойдет следующий атлантический циклон. Выходные и понедельник ожидаются с хорошей погодой", - добавила Позднякова.

https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html

https://ria.ru/20250722/moskva-2030679099.html

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москва, татьяна позднякова, общество