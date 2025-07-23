Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/pogoda--2030799927.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 23.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Хорошая и солнечная погода ожидается в Москве на выходных и в начале следующей недели, со вторника в столицу вернуться кратковременные дожди, сообщила РИА... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:04:00+03:00
2025-07-23T12:04:00+03:00
москва
татьяна позднякова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021059914_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_5a8774c52cb8b105b1c33447a938eaa8.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Хорошая и солнечная погода ожидается в Москве на выходных и в начале следующей недели, со вторника в столицу вернуться кратковременные дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Все прогнозы показывают, что погода будет улучшаться. Среда и четверг будут еще находиться в области пониженного атмосферного давления, поэтому еще возможны кратковременные дожди, но уже менее интенсивные, чем то, что мы пережили в предыдущие 2-3 дня. Фон температуры практически меняться не будет. Минимальная температура в Москве останется в пределах где-то плюс 15 - плюс 17 градусов, по области плюс 12 - плюс 17", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что дневная температура в четверг будет плюс 24 - плюс 26 градусов, в последующие дни плюс 25 - плюс 27 градусов, по региону плюс 23 - плюс 28, то есть фон температуры останется выше климатической нормы, примерно, на градус. "Будем надеяться, что в субботу и воскресенье погода будет солнечная, потому что все модели дают переменную облачность. Это значит, что у нас небо не будет все время закрыто плотными облаками. Начало следующей недели обещает быть без осадков. Во вторник и среду не исключены кратковременные дожди, потому что там подойдет следующий атлантический циклон. Выходные и понедельник ожидаются с хорошей погодой", - добавила Позднякова.
https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html
https://ria.ru/20250722/moskva-2030679099.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021059914_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ab842c3810828dd40b02530f82d19b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, татьяна позднякова, общество
Москва, Татьяна Позднякова, Общество
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Солнечная погода ожидается в Москве на выходных и в начале следующей недели

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Хорошая и солнечная погода ожидается в Москве на выходных и в начале следующей недели, со вторника в столицу вернуться кратковременные дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Все прогнозы показывают, что погода будет улучшаться. Среда и четверг будут еще находиться в области пониженного атмосферного давления, поэтому еще возможны кратковременные дожди, но уже менее интенсивные, чем то, что мы пережили в предыдущие 2-3 дня. Фон температуры практически меняться не будет. Минимальная температура в Москве останется в пределах где-то плюс 15 - плюс 17 градусов, по области плюс 12 - плюс 17", - рассказала Позднякова.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Во всеоружии: как Москва справляется с изменениями погоды
9 июля, 10:00
Синоптик отметила, что дневная температура в четверг будет плюс 24 - плюс 26 градусов, в последующие дни плюс 25 - плюс 27 градусов, по региону плюс 23 - плюс 28, то есть фон температуры останется выше климатической нормы, примерно, на градус.
"Будем надеяться, что в субботу и воскресенье погода будет солнечная, потому что все модели дают переменную облачность. Это значит, что у нас небо не будет все время закрыто плотными облаками. Начало следующей недели обещает быть без осадков. Во вторник и среду не исключены кратковременные дожди, потому что там подойдет следующий атлантический циклон. Выходные и понедельник ожидаются с хорошей погодой", - добавила Позднякова.
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Вчера, 17:34
 
МоскваТатьяна ПоздняковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала