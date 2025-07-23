https://ria.ru/20250723/podrostok-2030952104.html

В Мурманской области арестовали обвиняемого в истязании подростка

В Мурманской области арестовали обвиняемого в истязании подростка - РИА Новости, 23.07.2025

В Мурманской области арестовали обвиняемого в истязании подростка

Следователи в Мурманской области предъявили 16-летнему юноше обвинение в истязании 14-летнего подростка, над которым издевалась группа несовершеннолетних,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:24:00+03:00

2025-07-23T19:24:00+03:00

2025-07-23T19:24:00+03:00

происшествия

россия

мурманская область

кольский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 23 июл – РИА Новости. Следователи в Мурманской области предъявили 16-летнему юноше обвинение в истязании 14-летнего подростка, над которым издевалась группа несовершеннолетних, обвиняемый заключен под стражу, сообщили в региональном СУСК РФ. Дело об истязании вызвало широкий общественный резонанс в Мурманской области после того, как в интернете появилось видео, как группа подростков издевается над другим подростком, в том числе мальчика выкидывают из окна. Фигурантов дела быстро установили. "Следственным отделом по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области предъявлено обвинение 16-летнему жителю поселка Мурмаши в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание). В отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как уже установили следователи, в июле группа подростков в поселке Мурмаши применила насилие, причиняющее физические и психические страдания, в отношении 14-летнего местного жителя. В рамках расследования уголовного дела подростки, участвовавшие в издевательствах, установлены. Ими оказались местные жители 12, 15 и 16 лет. "В отношении двоих младших подростков в настоящее время также решается вопрос об изоляции от общества", - добавили в ведомстве. Доклад о ходе расследования уголовного дела представлен председателю Следственного комитета РФ.

https://ria.ru/20250722/delo-2030568366.html

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происшествия, россия, мурманская область, кольский район, следственный комитет россии (ск рф)