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В Подмосковье полиция задержала курьера мошенников - РИА Новости, 23.07.2025
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14:52 23.07.2025 (обновлено: 14:53 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/podmoskove-2030852778.html
В Подмосковье полиция задержала курьера мошенников
В Подмосковье полиция задержала курьера мошенников - РИА Новости, 23.07.2025
В Подмосковье полиция задержала курьера мошенников
Полиция задержала курьера мошенников, который забирал деньги у жертв злоумышленников в Подмосковье, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщает РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:52:00+03:00
2025-07-23T14:53:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
балашиха
татьяна петрова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полиция задержала курьера мошенников, который забирал деньги у жертв злоумышленников в Подмосковье, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщает начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, личность курьера телефонных мошенников была установлена после звонка 56-летнего жителя Подмосковья в полицию. Мужчине звонили неизвестные, которые представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили его передать свои сбережения посыльному. "В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Балашихи, исполнявший в преступной схеме роль курьера. Полицейскими установлена его причастность к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей", – отметила Петрова. Злоумышленник сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (159 УК РФ), добавила Петрова. Сотрудники полиции разыскивают остальных соучастников преступления, заключила представитель ГУ МВД.
https://ria.ru/20250722/moshenniki-2030519843.html
https://rsport.ria.ru/20250714/khapov-2029001885.html
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, балашиха, татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Балашиха, Татьяна Петрова
В Подмосковье полиция задержала курьера мошенников

В Подмосковье задержали курьера мошенников, похитивших более трех млн руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полиция задержала курьера мошенников, который забирал деньги у жертв злоумышленников в Подмосковье, сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, сообщает начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, личность курьера телефонных мошенников была установлена после звонка 56-летнего жителя Подмосковья в полицию. Мужчине звонили неизвестные, которые представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили его передать свои сбережения посыльному.
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"В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Балашихи, исполнявший в преступной схеме роль курьера. Полицейскими установлена его причастность к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей", – отметила Петрова.
Злоумышленник сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (159 УК РФ), добавила Петрова.
Сотрудники полиции разыскивают остальных соучастников преступления, заключила представитель ГУ МВД.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияБалашихаТатьяна Петрова
 
 
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