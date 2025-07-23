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Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял почти 150 тысяч звонков - РИА Новости, 23.07.2025
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Новости Подмосковья
 
14:19 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/podmoskove-2030844191.html
Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял почти 150 тысяч звонков
Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял почти 150 тысяч звонков - РИА Новости, 23.07.2025
Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял почти 150 тысяч звонков
Операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли и обработали почти 150 тысяч звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:19:00+03:00
2025-07-23T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли и обработали почти 150 тысяч звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. При звонке специалисты рассказывают о системе родовспоможения региона, документах, необходимых в роддоме, положенных выплатах, а также помогают с выбором медучреждения. "Для удобства будущих мам информация о системе родовспоможения региона собрана также на портале "Стань мамой в Подмосковье". Если же у женщины остались какие-то вопросы, то она может задать их, позвонив в кол-центр. С начала этого года его операторы обработали почти 150 тысяч звонков, из них порядка 8,9 тысячи поступили из других регионов. Всего с 2019 года операторы кол-центра приняли более 1,3 миллиона звонков", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Кол-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00. В пресс-службе также подчеркнули, что при рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". Их вручают гражданам России, чей ребенок появился на свет в Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял почти 150 тысяч звонков

Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял около 150 тыс звонков с начала года

© Depositphotos.com / KlannekeЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Depositphotos.com / Klanneke
Женщина с ребенком. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли и обработали почти 150 тысяч звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При звонке специалисты рассказывают о системе родовспоможения региона, документах, необходимых в роддоме, положенных выплатах, а также помогают с выбором медучреждения.
"Для удобства будущих мам информация о системе родовспоможения региона собрана также на портале "Стань мамой в Подмосковье". Если же у женщины остались какие-то вопросы, то она может задать их, позвонив в кол-центр. С начала этого года его операторы обработали почти 150 тысяч звонков, из них порядка 8,9 тысячи поступили из других регионов. Всего с 2019 года операторы кол-центра приняли более 1,3 миллиона звонков", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Кол-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00. В пресс-службе также подчеркнули, что при рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". Их вручают гражданам России, чей ребенок появился на свет в Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.
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