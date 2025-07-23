Рейтинг@Mail.ru
"Почта России" продолжает бесперебойно доставлять пенсии - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/pochta-2030902848.html
"Почта России" продолжает бесперебойно доставлять пенсии
"Почта России" продолжает бесперебойно доставлять пенсии - РИА Новости, 23.07.2025
"Почта России" продолжает бесперебойно доставлять пенсии
"Почта России" бесперебойно доставляет выплаты примерно 9 миллионам пенсионеров и 7 миллионам получателей социальных выплат, в том числе в режиме чрезвычайных... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:31:00+03:00
2025-07-23T17:31:00+03:00
общество
почта россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976740734_0:162:2983:1840_1920x0_80_0_0_2d80e653174fb99428424706a10aad82.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Почта России" бесперебойно доставляет выплаты примерно 9 миллионам пенсионеров и 7 миллионам получателей социальных выплат, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций, в приграничных районах и тем, кто эвакуирован в другие регионы, сообщили РИА Новости в компании. "Каждый пенсионер, получающий выплату на дом, получает ее в установленный Социальным фондом выплатной период. "Почта России" уверенно удерживает показатель доставки пенсий и пособий на уровне 98,5%", - заявили в "Почте России". "Оставшиеся 1,5% составляют поручения, по которым пришла приостановка выплаты от Социального фонда - человек изменил способ получения пенсии, утратил право на выплату или скончался; а также получатели, которые при неоднократных попытках доставки пенсии отсутствовали дома - для них пенсия доставляется в следующем выплатном периоде. В любой ситуации остается возможность получить пенсию в любом почтовом отделении", - отметили в компании. Там пояснили, что высокий показатель доставки пенсий достигается за счет регулярного контроля, а также неоднократного посещения получателей пенсии. "За 2020-2024 годы зафиксированы лишь 136 нарушений сроков доставки "Почтой России" пенсий. Внутренняя информационная система позволяет в режиме онлайн отслеживать весь процесс доставки: от момента получения выплатных массивов от СФР до момента вручения получателю. Также контролируется и процесс повторной доставки в случае отсутствия получателя дома в назначенную дату", - добавили в "Почте России".
https://ria.ru/20250718/gosduma-2029838175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976740734_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_df0e78fad4ebb862637b793d267aa797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, почта россии, россия
Общество, Почта России, Россия
"Почта России" продолжает бесперебойно доставлять пенсии

"Почта России" бесперебойно доставляет пенсии, в том числе в приграничье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России"
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Отделение "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Почта России" бесперебойно доставляет выплаты примерно 9 миллионам пенсионеров и 7 миллионам получателей социальных выплат, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций, в приграничных районах и тем, кто эвакуирован в другие регионы, сообщили РИА Новости в компании.
"Каждый пенсионер, получающий выплату на дом, получает ее в установленный Социальным фондом выплатной период. "Почта России" уверенно удерживает показатель доставки пенсий и пособий на уровне 98,5%", - заявили в "Почте России".
"Оставшиеся 1,5% составляют поручения, по которым пришла приостановка выплаты от Социального фонда - человек изменил способ получения пенсии, утратил право на выплату или скончался; а также получатели, которые при неоднократных попытках доставки пенсии отсутствовали дома - для них пенсия доставляется в следующем выплатном периоде. В любой ситуации остается возможность получить пенсию в любом почтовом отделении", - отметили в компании.
Там пояснили, что высокий показатель доставки пенсий достигается за счет регулярного контроля, а также неоднократного посещения получателей пенсии.
"За 2020-2024 годы зафиксированы лишь 136 нарушений сроков доставки "Почтой России" пенсий. Внутренняя информационная система позволяет в режиме онлайн отслеживать весь процесс доставки: от момента получения выплатных массивов от СФР до момента вручения получателю. Также контролируется и процесс повторной доставки в случае отсутствия получателя дома в назначенную дату", - добавили в "Почте России".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В ГД попросили "Почту России" принять меры из-за жалоб на задержки доставки
18 июля, 05:12
 
ОбществоПочта РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала