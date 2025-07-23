https://ria.ru/20250723/pochta-2030902848.html

"Почта России" продолжает бесперебойно доставлять пенсии

"Почта России" продолжает бесперебойно доставлять пенсии - РИА Новости, 23.07.2025

"Почта России" продолжает бесперебойно доставлять пенсии

"Почта России" бесперебойно доставляет выплаты примерно 9 миллионам пенсионеров и 7 миллионам получателей социальных выплат, в том числе в режиме чрезвычайных... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:31:00+03:00

2025-07-23T17:31:00+03:00

2025-07-23T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Почта России" бесперебойно доставляет выплаты примерно 9 миллионам пенсионеров и 7 миллионам получателей социальных выплат, в том числе в режиме чрезвычайных ситуаций, в приграничных районах и тем, кто эвакуирован в другие регионы, сообщили РИА Новости в компании. "Каждый пенсионер, получающий выплату на дом, получает ее в установленный Социальным фондом выплатной период. "Почта России" уверенно удерживает показатель доставки пенсий и пособий на уровне 98,5%", - заявили в "Почте России". "Оставшиеся 1,5% составляют поручения, по которым пришла приостановка выплаты от Социального фонда - человек изменил способ получения пенсии, утратил право на выплату или скончался; а также получатели, которые при неоднократных попытках доставки пенсии отсутствовали дома - для них пенсия доставляется в следующем выплатном периоде. В любой ситуации остается возможность получить пенсию в любом почтовом отделении", - отметили в компании. Там пояснили, что высокий показатель доставки пенсий достигается за счет регулярного контроля, а также неоднократного посещения получателей пенсии. "За 2020-2024 годы зафиксированы лишь 136 нарушений сроков доставки "Почтой России" пенсий. Внутренняя информационная система позволяет в режиме онлайн отслеживать весь процесс доставки: от момента получения выплатных массивов от СФР до момента вручения получателю. Также контролируется и процесс повторной доставки в случае отсутствия получателя дома в назначенную дату", - добавили в "Почте России".

https://ria.ru/20250718/gosduma-2029838175.html

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общество, почта россии, россия