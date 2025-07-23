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В Кузбассе задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного - РИА Новости, 23.07.2025
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07:27 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/pobeg-2030758587.html
В Кузбассе задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного
В Кузбассе задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного - РИА Новости, 23.07.2025
В Кузбассе задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного
Осужденного за кражу, который сбежал из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области неделю назад, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:27:00+03:00
2025-07-23T07:27:00+03:00
происшествия
анжеро-судженск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Осужденного за кражу, который сбежал из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области неделю назад, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН региона. Шестнадцатого июля пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области информировала, что в колонии-поселении №31 (город Анжеро-Судженск) обнаружено отсутствие осужденного за кражу Бобровского Константина Николаевича 1989 года рождения. Сообщалось также о его особых приметах в виде татуировок. "В Анжеро-Судженске сотрудниками отдела розыска ГУФСИН Кузбасса совместно с сотрудниками полиции задержан осужденный Константин Бобровский, совершивший побег из колонии-поселения №31", - сообщили в пресс-службе ведомства. Собеседник агентства добавил, что сбежавший скрывался в нескольких километрах от колонии-поселения, вблизи железнодорожных путей. "Теперь (на Бобровского - ред.) будет уголовное дело. И уже ему будет реальный срок, и не в колонии-поселении, а в конкретной колонии", - пояснил собеседник агентства.Позже в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области добавили, что на сбежавшего завели уголовное дело по статье 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Максимальное наказание по ней - до четырех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250430/primore-2014229876.html
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анжеро-судженск
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происшествия, анжеро-судженск, кемеровская область
Происшествия, Анжеро-Судженск, Кемеровская область
В Кузбассе задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

В Кузбассе задержали осужденного, сбежавшего из колонии в Анжеро-Судженске

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Осужденного за кражу, который сбежал из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области неделю назад, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН региона.
Шестнадцатого июля пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области информировала, что в колонии-поселении №31 (город Анжеро-Судженск) обнаружено отсутствие осужденного за кражу Бобровского Константина Николаевича 1989 года рождения. Сообщалось также о его особых приметах в виде татуировок.
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"В Анжеро-Судженске сотрудниками отдела розыска ГУФСИН Кузбасса совместно с сотрудниками полиции задержан осужденный Константин Бобровский, совершивший побег из колонии-поселения №31", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства добавил, что сбежавший скрывался в нескольких километрах от колонии-поселения, вблизи железнодорожных путей.
"Теперь (на Бобровского - ред.) будет уголовное дело. И уже ему будет реальный срок, и не в колонии-поселении, а в конкретной колонии", - пояснил собеседник агентства.
Позже в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области добавили, что на сбежавшего завели уголовное дело по статье 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Максимальное наказание по ней - до четырех лет лишения свободы.
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