https://ria.ru/20250723/pobeg-2030758587.html

В Кузбассе задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

В Кузбассе задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного - РИА Новости, 23.07.2025

В Кузбассе задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

Осужденного за кражу, который сбежал из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области неделю назад, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:27:00+03:00

2025-07-23T07:27:00+03:00

2025-07-23T07:27:00+03:00

происшествия

анжеро-судженск

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Осужденного за кражу, который сбежал из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области неделю назад, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН региона. Шестнадцатого июля пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области информировала, что в колонии-поселении №31 (город Анжеро-Судженск) обнаружено отсутствие осужденного за кражу Бобровского Константина Николаевича 1989 года рождения. Сообщалось также о его особых приметах в виде татуировок. "В Анжеро-Судженске сотрудниками отдела розыска ГУФСИН Кузбасса совместно с сотрудниками полиции задержан осужденный Константин Бобровский, совершивший побег из колонии-поселения №31", - сообщили в пресс-службе ведомства. Собеседник агентства добавил, что сбежавший скрывался в нескольких километрах от колонии-поселения, вблизи железнодорожных путей. "Теперь (на Бобровского - ред.) будет уголовное дело. И уже ему будет реальный срок, и не в колонии-поселении, а в конкретной колонии", - пояснил собеседник агентства.Позже в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области добавили, что на сбежавшего завели уголовное дело по статье 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Максимальное наказание по ней - до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250430/primore-2014229876.html

https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html

анжеро-судженск

кемеровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, анжеро-судженск, кемеровская область