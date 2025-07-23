https://ria.ru/20250723/plennye-2030998752.html

Россия и Украина провели новый обмен пленными

Россия и Украина провели новый обмен пленными - РИА Новости, 23.07.2025

Россия и Украина провели новый обмен пленными

Россия и Украина обменялись группами пленных военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:12:00+03:00

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украина

киев

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия и Украина обменялись группами пленных военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями, сообщили в Минобороны."Двадцать третьего июля 2025 года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня 2025 года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", — уточнили в министерстве.Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — добавили в ведомстве.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:Сегодня по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными на линии боевых действий будут продолжены. Кроме того, Москва предложила Киеву обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030995394.html

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

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россия, украина, киев, вооруженные силы украины