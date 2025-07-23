https://ria.ru/20250723/plennye-2030996191.html

Россия предложила Украине провести новый обмен пленными

Россия предложила Украине провести новый обмен пленными - РИА Новости, 23.07.2025

Россия предложила Украине провести новый обмен пленными

Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:58:00+03:00

2025-07-23T21:58:00+03:00

2025-07-23T22:07:00+03:00

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владимир мединский

украина

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны", - сказал он журналистам.Мединский отметил, что Россия предложила Украине передать большее число пленных."Если они найдут у себя наших - эта цифра будет больше", - добавил он.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передавал корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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