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Рогов: российские войска заняли плацдарм севернее Каменского - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/platsdarm--2030797352.html
Рогов: российские войска заняли плацдарм севернее Каменского
Рогов: российские войска заняли плацдарм севернее Каменского - РИА Новости, 23.07.2025
Рогов: российские войска заняли плацдарм севернее Каменского
Российские войска заняли плацдарм севернее освобожденного села Каменское, развивая наступательные действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:50:00+03:00
2025-07-23T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
россия
запорожская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Российские войска заняли плацдарм севернее освобожденного села Каменское, развивая наступательные действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны сообщило об освобождении Каменского в Запорожской области подразделениями группировки "Днепр" 17 июля. "Наши войска, развивая наступательные действия, продвинулись на север и северо-восток в районе Каменского, заняв новый плацдарм на степногорском направлении запорожского фронта", - сказал Рогов. По его словам, в результате продвижения российских войск освобождено свыше 10 квадратных километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир рогов, россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Безопасность
Рогов: российские войска заняли плацдарм севернее Каменского

Российские войска заняли плацдарм севернее освобожденного села Каменское

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Российские войска заняли плацдарм севернее освобожденного села Каменское, развивая наступательные действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны сообщило об освобождении Каменского в Запорожской области подразделениями группировки "Днепр" 17 июля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наши войска, развивая наступательные действия, продвинулись на север и северо-восток в районе Каменского, заняв новый плацдарм на степногорском направлении запорожского фронта", - сказал Рогов.
По его словам, в результате продвижения российских войск освобождено свыше 10 квадратных километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
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