https://ria.ru/20250723/plan-2030803998.html

ГД полностью реализовала план правового обеспечения послания президента

ГД полностью реализовала план правового обеспечения послания президента - РИА Новости, 23.07.2025

ГД полностью реализовала план правового обеспечения послания президента

Госдума реализовала план законодательного обеспечения послания президента России Владимира Путина на 100%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:24:00+03:00

2025-07-23T12:24:00+03:00

2025-07-23T12:30:00+03:00

политика

россия

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума реализовала план законодательного обеспечения послания президента России Владимира Путина на 100%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Главный приоритет Государственной Думы - законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, которое решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан. Государственная Дума эту работу выполнила на 100%", - сказал Володин на завершающем пленарном заседании Госдумы в период весенней сессии.

https://ria.ru/20250722/vpn-2030615198.html

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политика, россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин