https://ria.ru/20250723/plan-2030803998.html
ГД полностью реализовала план правового обеспечения послания президента
ГД полностью реализовала план правового обеспечения послания президента - РИА Новости, 23.07.2025
ГД полностью реализовала план правового обеспечения послания президента
Госдума реализовала план законодательного обеспечения послания президента России Владимира Путина на 100%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:24:00+03:00
2025-07-23T12:24:00+03:00
2025-07-23T12:30:00+03:00
политика
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госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума реализовала план законодательного обеспечения послания президента России Владимира Путина на 100%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Главный приоритет Государственной Думы - законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, которое решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан. Государственная Дума эту работу выполнила на 100%", - сказал Володин на завершающем пленарном заседании Госдумы в период весенней сессии.
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политика, россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин
Политика, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин
ГД полностью реализовала план правового обеспечения послания президента
Володин: ГД реализовала план правового обеспечения послания президента на 100%