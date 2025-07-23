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Пережила кому и депрессию: МакSим рассказала, как она оказалась "на дне"

Пережила кому и депрессию: МакSим рассказала, как она оказалась "на дне" - РИА Новости, 23.07.2025

Пережила кому и депрессию: МакSим рассказала, как она оказалась "на дне"

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим - фигура, вызывающая у публики одновременно любовь, сочувствие и тревогу. Талантливая, хрупкая, РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:15:00+03:00

2025-07-23T19:15:00+03:00

2025-07-23T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим - фигура, вызывающая у публики одновременно любовь, сочувствие и тревогу. Талантливая, хрупкая, с сильным голосом, она пережила многолетнюю борьбу с алкогольной зависимостью, осталась жива после тяжелейшей болезни и сегодня открыто рассказывает о том, через что ей пришлось пройти."Тебе пока рано в рай. Вернешься через 40 минут"В беседе с журналисткой Лаурой Джугелия, МакSим откровенно призналась, что её спаивала сама индустрия. По её словам, в музыкальной среде часто говорили: "Если ты не пьёшь — ты не артист". Первые тревожные сигналы, по признанию певицы, она начала замечать ещё в начале 2010-х, когда стресс от гастролей, давления и творческих ожиданий заставлял её прибегать к алкоголю. Сначала эпизодически, потом регулярно. Однако болезнь, почти стоившая ей жизни, стала точкой невозврата.Девятнадцатого июня 2021 года после концерта в Казани, МакSим почувствовала резкое ухудшение состояния. Сначала подозревали COVID-19, но основным диагнозом оказалась тяжёлая пневмония. Поражение лёгких достигло 70%, и врачи были вынуждены ввести певицу в искусственную кому. В сознание она пришла только 3 августа. За это время сердце останавливалось дважды. "Я пережила сепсис, моё тело буквально отключалось", — вспоминала она.В коматозном состоянии МакSим пережила мистические видения. В интервью Starhit она рассказала, как оказалась в "бане", где старец с крестом отчищал её тело жёсткой губкой, а мальчик поливал водой. Перед ней были часы, показывающие 07:20, и неведомый голос сообщил: "Тебе пока рано в рай. Вернёшься через 40 минут"."Почему я здесь? Почему другие не выживают? Я алкоголь никогда не любила. Но мне говорили, если ты не пьешь, то ты не артист. Я давно приняла решение жить коротко, но ярко, - делилась артистка. - Для того, чтобы покончить с этим, мне пришлось смириться с тем, что я на дне".После выхода из комы МакSим осознала, что полностью свободна от прежней тяги к алкоголю. Она воспринимала своё возвращение к жизни как шанс начать заново без зависимости, страха и боли.Снова срыв, измена, беременность и депрессияНесмотря на успешное восстановление, в 2023 году в Сочи на концерте певица выглядела дезориентированной и едва держалась на ногах. Поклонники и СМИ заподозрили, что дело снова в алкоголе. Сама артистка позже подтвердила догадки: "Я приехала на концерт в состоянии сильнейшего истощения, была под капельницей. Это был мой апогей". МакSим приняла решение прервать гастрольный тур и добровольно легла в реабилитационную клинику.Оказалось, что проблемы певицы начались не на сцене, а дома. В 2014 году её гражданский муж, бизнесмен Антон Петров, бросил её на седьмом месяце беременности и ушёл к другой женщине. Он даже не появился в роддоме, когда родилась их дочь. Эта травма стала одним из первых мощных ударов. По признанию певицы, на фоне переживаний она потеряла интерес к пище, худела, перегружала себя спортом и вскоре стала напоминать анорексичку на грани истощения.Спустя два года МакSим вновь забеременела, уже в новых отношениях. Но организм, ослабленный эмоционально и физически, не выдержал: беременность закончилась выкидышем на позднем сроке. "Это был ужас. Я закрыла свою школу искусств. Не могла видеть детей", — рассказывала она.В 2019 году в жизни МакSим случилось новое испытание - серьёзное ДТП. Она получила черепно-мозговую травму и множество повреждений. Последовали два месяца в стационаре, отмена концертов, бесконечные боли. Тогда она вновь обратилась к алкоголю, как к "лекарству" от физической боли. Позже призналась: "Я познакомилась с ним слишком близко. Дважды оказывалась в реанимации. Видела, как умирали люди вокруг. Это не романтично - это жутко".Не просто хит, а история боли, борьбы и надеждыРешение о настоящем лечении принял её возлюбленный. Он нанял охрану и отвёз МакSим в удалённый реабилитационный центр, где она провела почти год. "У меня был доступ только к родителям, детям и священнику. Я посещала церковь, работала с психологом, молилась", - делилась певица. Это было тяжело, но именно изоляция помогла ей окончательно освободиться от зависимости.После выхода из центра Марина похудела, вернулась к творчеству. Одним из самых пронзительных и символичных моментов в истории возвращения певицы МакSим стало её неожиданное по силе эмоций выступление. 29 мая 2022 года на главной спортивной арене страны, легендарном стадионе "Лужники". В этот день проходил финальный матч Кубка России между двумя футбольными грандами - московским "Спартаком" и Санкт-Петербургским "Зенитом", и перед тем, как команды вышли на поле, перед многотысячной аудиторией зрителей появилась она.МакSим вышла босиком — это было не случайным жестом, а визуальным манифестом уязвимости и искренности. На ней было лёгкое белое платье, развевающееся на ветру, словно символ очищения и духовного перерождения. Её образ - хрупкий, светлый резко контрастировал с громоздкой и ожесточённой атмосферой футбольного матча. И тем сильнее был эмоциональный эффект её появления.В этот день МакSим исполнила свою знаковую песню "Знаешь ли ты" - трек, который когда-то сделал её звездой, а теперь стал символом её возвращения к жизни, сцене и самой себе. Каждое слово этой баллады, звучащее над многотысячным стадионом, воспринималось не просто как музыкальный номер, а как личное исповедальное послание. Слова, знакомые миллионам поклонников, обретали новую глубину: теперь в них слышалась не только история любви, но и история боли, борьбы и обретённой надежды.

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