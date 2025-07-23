https://ria.ru/20250723/peskov-2030815498.html
Песков: третий раунд переговоров России и Украины будет сложным
Песков: третий раунд переговоров России и Украины будет сложным - РИА Новости, 23.07.2025
Песков: третий раунд переговоров России и Украины будет сложным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о третьем раунде переговоров России и Украины. заявил, что это будет сложный разговор, так как проекты... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:49:00+03:00
2025-07-23T12:49:00+03:00
2025-07-23T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о третьем раунде переговоров России и Украины. заявил, что это будет сложный разговор, так как проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны. "Естественно, никто такой легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты диаметрально противоположны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, каких результатов ожидает Москва от третьего раунда переговоров. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, москва, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Москва, Украина, Россия, В мире
Песков: третий раунд переговоров России и Украины будет сложным
Песков: третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле будет сложным