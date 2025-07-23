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Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в среду - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/peskov-2030814558.html
Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в среду
Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в среду - РИА Новости, 23.07.2025
Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в среду
В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:46:00+03:00
2025-07-23T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров", - сказал Песков журналистам. Он также сообщил, что делегация России уже направилась в Стамбул.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, В мире
Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в среду

Песков: в среду в Стамбуле запланирован 3 раунд прямых переговоров РФ и Киева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОхрана у дворца Чираган в Стамбуле
Охрана у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Охрана у дворца Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров", - сказал Песков журналистам.
Он также сообщил, что делегация России уже направилась в Стамбул.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулДмитрий ПесковВ мире
 
 
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