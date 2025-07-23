https://ria.ru/20250723/peskov-2030814558.html
Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в среду
Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в среду - РИА Новости, 23.07.2025
Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в среду
В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:46:00+03:00
2025-07-23T12:46:00+03:00
2025-07-23T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В среду в Стамбуле запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры. Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров", - сказал Песков журналистам. Он также сообщил, что делегация России уже направилась в Стамбул.
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, В мире
Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в среду
Песков: в среду в Стамбуле запланирован 3 раунд прямых переговоров РФ и Киева