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В Кремле оценили программы "Земский учитель" и "Земский доктор"
В Кремле оценили программы "Земский учитель" и "Земский доктор" - РИА Новости, 23.07.2025
В Кремле оценили программы "Земский учитель" и "Земский доктор"
Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:46:00+03:00
2025-07-23T12:46:00+03:00
2025-07-23T12:46:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" - программа востребованная, нужная, эффективная и работающая", - сказал Песков журналистам.
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле оценили программы "Земский учитель" и "Земский доктор"
Песков: программы "Земский учитель" и "Земский доктор" востребованы в России
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" - программа востребованная, нужная, эффективная и работающая", - сказал Песков журналистам.