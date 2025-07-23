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В Кремле оценили программы "Земский учитель" и "Земский доктор"

В Кремле оценили программы "Земский учитель" и "Земский доктор" - РИА Новости, 23.07.2025

В Кремле оценили программы "Земский учитель" и "Земский доктор"

Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:46:00+03:00

2025-07-23T12:46:00+03:00

2025-07-23T12:46:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" востребованы в России и работают эффективно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" - программа востребованная, нужная, эффективная и работающая", - сказал Песков журналистам.

россия

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2025

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общество, россия, дмитрий песков