https://ria.ru/20250723/peskov-2030812454.html
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявили в Кремле
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.07.2025
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявили в Кремле
Очевидно, что значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали, на Украине много коррупции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:43:00+03:00
2025-07-23T12:43:00+03:00
2025-07-23T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Очевидно, что значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали, на Украине много коррупции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. В стране много коррупции. То есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Вот это можно сказать с большой долей уверенности", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что буквально накануне были заявления из Вашингтона, в которых высказывалось сомнение в том, что "каждый доллар из тех, которые были выделены при прежней администрации - при администрации Джо Байдена, был использован по назначению, то есть для закупки вооружения".
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030655234.html
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в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, джо байден
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявили в Кремле
Песков: значительную часть полученных Киевом западных денег разворовали