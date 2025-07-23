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На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.07.2025
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12:43 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/peskov-2030812454.html
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявили в Кремле
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.07.2025
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявили в Кремле
Очевидно, что значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали, на Украине много коррупции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:43:00+03:00
2025-07-23T12:43:00+03:00
в мире
украина
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россия
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Очевидно, что значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали, на Украине много коррупции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. В стране много коррупции. То есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Вот это можно сказать с большой долей уверенности", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что буквально накануне были заявления из Вашингтона, в которых высказывалось сомнение в том, что "каждый доллар из тех, которые были выделены при прежней администрации - при администрации Джо Байдена, был использован по назначению, то есть для закупки вооружения".
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030655234.html
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в мире, украина, киев, россия, дмитрий песков, джо байден
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден
На Украине разворовали значительную часть западных денег, заявили в Кремле

Песков: значительную часть полученных Киевом западных денег разворовали

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Очевидно, что значительную часть западных денег, полученных Киевом, разворовали, на Украине много коррупции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. В стране много коррупции. То есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Вот это можно сказать с большой долей уверенности", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что буквально накануне были заявления из Вашингтона, в которых высказывалось сомнение в том, что "каждый доллар из тех, которые были выделены при прежней администрации - при администрации Джо Байдена, был использован по назначению, то есть для закупки вооружения".
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Новый премьер Украины назвала проблему коррупции преувеличенной
Вчера, 16:29
 
В миреУкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
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