Рейтинг@Mail.ru
Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 23.07.2025 (обновлено: 12:44 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peskov-2030811861.html
Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул
Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул - РИА Новости, 23.07.2025
Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул
Делегация РФ направилась в Стамбул на третий раунд российско-украинских переговоров, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:41:00+03:00
2025-07-23T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
стамбул
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Делегация РФ направилась в Стамбул на третий раунд российско-украинских переговоров, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул и, действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, стамбул, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Стамбул, Россия, В мире
Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул

Песков: делегация России направилась в Стамбул на переговоры с Украиной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Делегация РФ направилась в Стамбул на третий раунд российско-украинских переговоров, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул и, действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковСтамбулРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала