https://ria.ru/20250723/peskov-2030811861.html
Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул
Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул - РИА Новости, 23.07.2025
Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул
Делегация РФ направилась в Стамбул на третий раунд российско-украинских переговоров, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:41:00+03:00
2025-07-23T12:41:00+03:00
2025-07-23T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Делегация РФ направилась в Стамбул на третий раунд российско-украинских переговоров, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул и, действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
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дмитрий песков, стамбул, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Стамбул, Россия, В мире
Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул
Песков: делегация России направилась в Стамбул на переговоры с Украиной