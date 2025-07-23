https://ria.ru/20250723/peskov-2030811861.html

Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул

Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул - РИА Новости, 23.07.2025

Песков подтвердил вылет российской делегации в Стамбул

Делегация РФ направилась в Стамбул на третий раунд российско-украинских переговоров, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:41:00+03:00

2025-07-23T12:41:00+03:00

2025-07-23T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Делегация РФ направилась в Стамбул на третий раунд российско-украинских переговоров, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул и, действительно, сегодня на вечер там запланированы переговоры", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

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дмитрий песков, стамбул, россия, в мире