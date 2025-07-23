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Песков прокомментировал принятие закона о НАБУ и САП на Украине
Песков прокомментировал принятие закона о НАБУ и САП на Украине - РИА Новости, 23.07.2025
Песков прокомментировал принятие закона о НАБУ и САП на Украине
Коррупция является острой темой для Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:53:00+03:00
2025-07-23T12:53:00+03:00
2025-07-23T12:53:00+03:00
протесты на украине из-за закона о набу
дмитрий песков
владимир зеленский
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коррупция является острой темой для Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. "Коррупция - тема острая для Украины", - сказал Песков журналистам.
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протесты на украине из-за закона о набу, дмитрий песков, владимир зеленский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, россия, в мире
Протесты на Украине из-за закона о НАБУ, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Украина, Россия, В мире
Песков прокомментировал принятие закона о НАБУ и САП на Украине
Песков назвал коррупцию острой темой для Украины