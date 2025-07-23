https://ria.ru/20250723/peskov--2030818595.html

Песков прокомментировал принятие закона о НАБУ и САП на Украине

Песков прокомментировал принятие закона о НАБУ и САП на Украине - РИА Новости, 23.07.2025

Песков прокомментировал принятие закона о НАБУ и САП на Украине

Коррупция является острой темой для Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:53:00+03:00

2025-07-23T12:53:00+03:00

2025-07-23T12:53:00+03:00

протесты на украине из-за закона о набу

дмитрий песков

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коррупция является острой темой для Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. "Коррупция - тема острая для Украины", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

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протесты на украине из-за закона о набу, дмитрий песков, владимир зеленский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, россия, в мире