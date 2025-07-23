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В Пермском крае главу округа отправили под домашний арест

В Пермском крае главу округа отправили под домашний арест - РИА Новости, 23.07.2025

В Пермском крае главу округа отправили под домашний арест

Главе Кочевского округа в Пермском крае, задержанному по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот, суд назначил меру... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:16:00+03:00

2025-07-23T14:16:00+03:00

2025-07-23T14:27:00+03:00

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ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Главе Кочевского округа в Пермском крае, задержанному по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот, суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. Чиновник Александр Юркин был задержан силовиками во вторник. Его подозревают в превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот. По версии следствия, для этой категории жителей в селе Кочево были куплены 46 квартир на сумму не менее 50 миллионов рублей. Однако объекты недвижимости имеют дефекты и признаки, указывающие на непригодность для проживания. Кроме того, конкурсные процедуры при покупке жилья были проведены с грубыми нарушениями. Глава Кочевского округа стал подозреваемым по уголовному делу о действиях, явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. "Дзержинский районный суд Перми назначил ему (Александру Юркину - ред.) меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября", - рассказали в ведомстве.

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происшествия, пермский край, россия, пермь