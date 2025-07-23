Слуцкий прокомментировал переговоры в Стамбуле
Слуцкий: Россия показывает стремление к завершению конфликта на Украине
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия показывает стремление к завершению украинского конфликта, третий раунд переговоров РФ и Украины - это еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
"Третий раунд Стамбула-2 – еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов. Есть договоренности по очередному масштабному обмену пленными по 1200 с каждой стороны. Не менее важным предложением России стало установление краткосрочных перемирий для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя. Наша сторона снова демонстрирует гуманизм и стремление к завершению конфликта политико-дипломатическим путем", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что третий раунд российско-украинских переговоров был предсказуемо непростым и далеко не техническим.
"Изначально было понятно, что продолжится работа по выработке мирного соглашения, без резких прорывов. Как констатировал глава переговорной группы РФ Владимир Мединский, позиции сторон пока далеки от сближения, но диалог ведется", - отметил парламентарий.
По мнению Слуцкого, важным предложением российской делегации стало создание рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые должны работать в онлайн формате. "Надеемся на позитивную реакцию украинской стороны", - заключил он.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.