Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 23.07.2025 (обновлено: 23:34 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031008176.html
Слуцкий прокомментировал переговоры в Стамбуле
Слуцкий прокомментировал переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025
Слуцкий прокомментировал переговоры в Стамбуле
Россия показывает стремление к завершению украинского конфликта, третий раунд переговоров РФ и Украины - это еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:22:00+03:00
2025-07-23T23:34:00+03:00
стамбул
россия
в мире
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
леонид слуцкий (политик)
михаил галузин
владимир мединский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030988709_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_349b659918203714b10eb79c7676e210.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия показывает стремление к завершению украинского конфликта, третий раунд переговоров РФ и Украины - это еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа."Третий раунд Стамбула-2 – еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов. Есть договоренности по очередному масштабному обмену пленными по 1200 с каждой стороны. Не менее важным предложением России стало установление краткосрочных перемирий для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя. Наша сторона снова демонстрирует гуманизм и стремление к завершению конфликта политико-дипломатическим путем", - сказал он РИА Новости.Депутат отметил, что третий раунд российско-украинских переговоров был предсказуемо непростым и далеко не техническим."Изначально было понятно, что продолжится работа по выработке мирного соглашения, без резких прорывов. Как констатировал глава переговорной группы РФ Владимир Мединский, позиции сторон пока далеки от сближения, но диалог ведется", - отметил парламентарий.По мнению Слуцкого, важным предложением российской делегации стало создание рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые должны работать в онлайн формате. "Надеемся на позитивную реакцию украинской стороны", - заключил он.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html
https://ria.ru/20250723/medinskij-2031004323.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030988709_14:0:1151:853_1920x0_80_0_0_cf12705f39268b7a3b2313edcf34f0f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, россия, в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, леонид слуцкий (политик), михаил галузин, владимир мединский, украина
Стамбул, Россия, В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Галузин, Владимир Мединский, Украина
Слуцкий прокомментировал переговоры в Стамбуле

Слуцкий: Россия показывает стремление к завершению конфликта на Украине

© РИА НовостиПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия показывает стремление к завершению украинского конфликта, третий раунд переговоров РФ и Украины - это еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Должна быть поставлена точка". О чем Россия договорилась с Украиной
Вчера, 23:03
"Третий раунд Стамбула-2 – еще один шаг в продвижении гуманитарных аспектов. Есть договоренности по очередному масштабному обмену пленными по 1200 с каждой стороны. Не менее важным предложением России стало установление краткосрочных перемирий для того, чтобы санитарные бригады смогли вывезти павших и тяжелораненых с поля боя. Наша сторона снова демонстрирует гуманизм и стремление к завершению конфликта политико-дипломатическим путем", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что третий раунд российско-украинских переговоров был предсказуемо непростым и далеко не техническим.
"Изначально было понятно, что продолжится работа по выработке мирного соглашения, без резких прорывов. Как констатировал глава переговорной группы РФ Владимир Мединский, позиции сторон пока далеки от сближения, но диалог ведется", - отметил парламентарий.
По мнению Слуцкого, важным предложением российской делегации стало создание рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые должны работать в онлайн формате. "Надеемся на позитивную реакцию украинской стороны", - заключил он.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО
Вчера, 22:47
 
СтамбулРоссияВ миреТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеЛеонид Слуцкий (политик)Михаил ГалузинВладимир МединскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала