https://ria.ru/20250723/peregovory-2031003539.html

Продолжения переговоров России и Украины в четверг не предусматривается

Продолжения переговоров России и Украины в четверг не предусматривается - РИА Новости, 23.07.2025

Продолжения переговоров России и Украины в четверг не предусматривается

Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

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украина

россия

специальная военная операция на украине

стамбул

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен, сообщил источник РИА Новости."Завершен", - ответил источник на вопрос, завершен ли третий раунд или может быть продолжен в четверг.Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду, он продлился около часа.

https://ria.ru/20250723/kontakty-2031003431.html

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