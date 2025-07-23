https://ria.ru/20250723/peregovory-2031003539.html
Продолжения переговоров России и Украины в четверг не предусматривается
Продолжения переговоров России и Украины в четверг не предусматривается - РИА Новости, 23.07.2025
Продолжения переговоров России и Украины в четверг не предусматривается
Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:40:00+03:00
2025-07-23T22:40:00+03:00
2025-07-23T22:44:00+03:00
украина
россия
специальная военная операция на украине
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен, сообщил источник РИА Новости."Завершен", - ответил источник на вопрос, завершен ли третий раунд или может быть продолжен в четверг.Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду, он продлился около часа.
https://ria.ru/20250723/kontakty-2031003431.html
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украина, россия, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Продолжения переговоров России и Украины в четверг не предусматривается
Продолжения переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, они завешены